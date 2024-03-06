عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس تجارية الجيزة يثمن إجراءات المركزي لتحقيق استقرار سعر الصرف

صدى البلد

ثمن المهندس أسامة الشاهد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، قرارات البنك المركزي الصادرة صباح اليوم، مؤكدا أن تلك القرارات الجريئة من شأنها القضاء على السوق الموازية وتحقيق الاستقرار في سوق الصرف.

وأكد الشاهد فى تصريحات له اليوم، أهمية توجه البنك المركزي لسعر صرف مرن قائم على سياسات العرض والطلب يعكس مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي والذي يستهدف بشكل رئيسي حل مشكلة العملة نهائيا، وإتاحتها من خلال المصادر الرسمية فقط ما يسهم في استقرار الأسواق والقضاء على عشوائية التسعير.

txt

تخطى الـ 50 جنيها.. ارتفاع جديد في سعر الدولار بالبنوك الآن

txt

بنك مصر.. سعر الدولار يكسر حاجز 45 جنيها رسميا

ودعا رئيس الغرفة التجارية بالجيزة إلى سرعة الإفراج عن البضائع المكدسة في الموانئ وخاصة من مستلزمات الإنتاج، فضلا عن الإسراع بفتح الاعتمادات المستندية للشحنات الجديدة حتى نعطي رسالة إيجابية للأسواق. 

واستبعد الشاهد أن تؤثر قرارات التعويم في زيادة الأسعار، لافتا إلى أن أغلب السوق كان يسعر منتجاته على سعر الصرف بالسوق الموازية والذي تخطي في بعض الأحيان حاجز 70 جنيها، بالإضافة إلى احتساب نسبة تحوط، مضيفا أن الوقت الحالي سيتم التسعير بشكل واضح وبسعر أقل من السوق الموازية.

 

ودعا رئيس غرفة الجيزة إلى أهمية اتخاذ وزارة المالية قرارا بتثبيت الدولار الجمركي  والذي يحتسب عليه الرسوم الجمركية على السلع المستوردة، وذلك لفترة زمنية لتفادي زيادات إضافية في تكلفة الإنتاج وأسعار السلع.

 

كما أشاد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، بقرار البنك المركزي فتح حدود استخدامات بطاقات الائتمان، وهو توجه يعيد الثقة فى القطاع المصرفي.

الغرفة التجارية الجيزة البنك المركزي السوق الموازية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

52 جنيها تقريبا .. مصادر مصرفية تكشف عن سعر تدبير الدولار للعملاء في البنوك

رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في 4 بنوك مقابل الجنيه بعد قرار المركزي

تخطى الـ45 جنيها رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في البنوك الآن

مفاجأة سارة.. انخفاض 100 جنيه في أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

تشكيل منتخب مصر| 11 مفاجأة جديدة من حسام حسن.. والإطاحة بـ 7 نجوم| أسماء

البنك المركزي يقرر السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق 

300 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بقفزة صادمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

رفض استئناف المستشار مرتضى منصور على حكم حبسه 3 أشهر بتهمة سب الخطيب

موضوعات متعلقة

وفد تركي يتفقد معرض القاهرة الدولي ويشيد بالتنظيم الجيد  

محمود محي الدين يشارك في فعاليات مؤتمر الاستثمار بالتعاون مع سوق دبي المالي

مع انقطاع التيار الكهربي.. 3 حلول ذكية وفعالة لحماية الأجهزة المنزلية

غرفة الصناعات الهندسية تبحث دخول المنتجات المصرية للسوق السعودي

آي صاغة: ارتفاع الأسعار بالبورصة العالمية والدولار الموازي يدفعان الذهب للصعود

وفد جمعية رجال أعمال إسكندرية يبحث فرص التعاون مع السعودية

«آي صاغة»: ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 2900 جنيه

مجلس إدارة «التطوير العقاري» يستعرض جهود الغرفة خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية

ترشيحاتنا

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 .. رضا بين الطلاب والأهالي.. أولياء الأمور يؤكدون : أحسن من السنة اللي فاتت.. وخبير تربوي يكشف مزاياه

الأمن الوطني يكشف أخطر مخطط لتزوير "إقامات عناصر الإخوان الإرهابية".. خاص

إحالة المتهم بانهاء حياة اللواء اليمني بالقاهرة للمفتي

اعرف قرار المحكمة ضد 4 متهمين في قضية مقـ.تل اللواء اليمني

بعد إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة.. موعد تنسيق الجامعات 2024 واختبارات القدرات

السيسي يبحث مع وزير دفاع كينيا تعزيز الشراكة والتعاون في المجالات العسكرية والأمنية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحرك مفاجئ.. هل ترتفع أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة؟

مستشار الأمن الوطنى البحريني يتفقد عدة منشآت بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية

بسبب ميدو| تفاصيل استبعاد أحمد بلال من المنتخب.. وهذا ما قالة عن عبدالله السعيد

القوات المسلحة توجه ضربة قاصمة لتجارة المخدرات في مصر| صور

فيديو

مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

محمد رحيم يكشف كواليس أغنية "اللي بيني وبينك" بين عمرو دياب وجنات |خاص

بمقدم 28 ألف جنيه.. طرح شقق بالتقسيط على 30 سنة

ملامح تطوير نظام الثانوية العامة الجديد.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ