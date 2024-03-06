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الإشراف العام
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رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المجلس الدولي للمطارات يجدد عضوية شركة ميناء القاهرة الجوي والمصرية القابضة

المهندس سعيد محروس
المهندس سعيد محروس رئيس القابضة للمطارات

جدد المجلس الدولي للمطارات إقليم أفريقيا عضوية الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية ممثلة في شركة ميناء القاهرة الجوي والشركة المصرية للمطارات في المجلس الدولي للمطارات لعام 2024.

وتضم عضوية المجلس العالمي للمطارات 712 عضوًا، يعملون في 1925 مطارًا في 171 دولة و توفر عضوية المجلس الدولي للمطارات العديد من المميزات للأعضاء مثل التمتع بأسعار مخفضة للعديد من الخدمات والمساعدة في تشكيل سياسات وتشريعات الطيران العالمية  وتوفير العديد من البرامج وفرص التدريب كما يتعرف اعضاء المجلس الدولي للمطارات علي أحدث اتجاهات الصناعة وتوقعاتها من خلال البيانات والإحصاءات والمنشورات المخصصة للأعضاء فقط.

علماً بأن عضوية ACI مفتوحة للمطارات والشركات ذات الصلة بالطيران حول العالم حيث يمثل مجلس المطارات الدولي ACI المصالح الجماعية للمطارات في جميع أنحاء العالم لتعزيز التميز في صناعة الطيران. من خلال التعاون مع الحكومات وأعضاء المجلس الدولي للمطارات  ACI الإقليميين والخبراء والمنظمات الدولية مثل منظمة الطيران المدني الدولي  ICAO لتطوير السياسات والبرامج و تقديم أفضل الممارسات التي تعمل على تطوير معايير المطارات عالميًا.

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