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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

هند عاكف: أرفض التعليق على اتهامات ليلى الشبح لي بجنازة حلمي بكر

صدى البلد

ردت الفنانة هند عاكف، على اتهامات المنتجة ليلى الشبح لها بالاستيلاء على مليوني جنيه من الملحن والموسيقار الراحل حلمي بكر.

وقالت هند عاكف لـ"صدى البلد": "مش هشهر حد على كتافي.. ولا تعليق على هذا الموضوع".

وشهد عزاء الراحل حلمي بكر الأحد الماضي، مشاجرة بين أرملة الموسيقار حلمي بكر وليلى الشبح والفنانة هند عاكف.

 


يذكر أن الموسيقار حلمي بكر وافته المنية في مستشفى كفر صقر بالشرقية بعدما تدهورت حالته الصحية.

والموسيقار حلمى بكر قدم أكثر من 1500 لحن موسيقى، وتعاون خلالها مع كبار المطربين فى العالم العربى، أبرزهم وردة، ونجاة، وليلى مراد، ومدحت صالح، ومحمد الحلو، وعلى الحجار، وغيرهم.


 

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