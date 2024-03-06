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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

شركات الملابس ترفع نسب الخصم لـ60% داخل معرض القاهرة الدولي بمدينة نصر

صدى البلد

شهدت  فعاليات اليوم السابع لمعرض القاهرة الدولي EECA EXPO 2024 بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر ، خلال الفترة من 29 فبراير وحتى 9 مارس الجاري ، تزاحما وإقبالا من المواطنين للاستفادة من نسب الخصم المرتفعة  على الملابس القطنية والمفروشات والسجاد والمشغولات اليدوية والتعرف على الفرص الاستثمارية للشركات .

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وعبر المشاركون ورواد المعرض بسعادتهم  بنسب الخصم  الكبري المقدمة من العارضين والشركات العارضة  وأصحاب المنتجات المشاركة بالمعرض .


وأكدت الأسر المصرية رواد المعرض أن شركات الملابس والمفروشات والعارضين للسلع والمواد الغذائية ومنتجات شهر رمضان يقدمون خصومات حقيقية بالمقارنة بالأسعار في خارج المعرض .
وأضاف رواد المعرض أن نسب الخصم على منتجات الملابس القطنية تصل الي 60%  وهي فرصة كبيرة في ظل ارتفاع الأسعار خارج المعرض على كل السلع والخدمات والمنتجات  

يقام  معرض القاهرة الدولي بمدينة نصر تحت رعاية  رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي والمهندس احمد سمير وزير الصناعة والتجارة الخارجية  بمشاركة  200 شركة .

وكان اللواء شريف المواردي رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات افتتح يوم  الخميس 29 فبراير فاعليات معرض (القاهرة الدولي EECA EXPO 2024 ) بنسخته ال 57 


وأعلن اللواء شريف الماوردى رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارضوالمؤتمرات أنه تم اختيار دولة  ليبيا لتكون ضيف شرف المعرض هذا العام فى نسخته السابع والخمسون، بجانب مشاركة دولتي الكويت ونيبال.

ورحب اللواء شريف المواردي ،بالعارضين الوطنيين الذين يمثلون هذا الصرح العظيم للصناعة المصرية .

وقال المواردي  إنه يشارك في المعرض هذا العام مختلف القطاعات الإنتاجية والمحافظات والغرف التجارية والصناعية والمجالس التصديرية وجهاز تنمية المشروعات ومركز تحديث الصناعة إلى جانب وزارتي الانتاج الحربي والداخلية ممثلة فى منافذ امان حيث بلغ عدد الشركات ما يزيد عن 200 شركة وذلك على مساحة عرض 16000 متر مربع

أكد اللواء شريف المواردي  أن الهيئة تعمل على تقديم منتجات بجودة عالية ونسب خصم حقيقية لصالح المواطن المصري وتقديم خدمة تعمل على النهوض بالصناعة الوطنية وفتح مزيد من الأسواق للصناعة الوطنية.

29 فبراير أحمد سمير وزير الصناعة أصحاب المنتجات إقبال المواطن الانتاج الحربى التجارية والصناعية الهيئة المصرية العامة للمعارض الدكتور مصطفى مدبولى

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