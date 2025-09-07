طارق السيد: الزمالك منافس قوي للتتويج ببطولة الدوري هذا الموسم

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط تصريحات الكابتن طارق السيد، نجم نادي الزمالك السابق بشأن بطولة الدوري المصري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .



وقال طارق السيد:"

الزمالك منافس قوي هذا الموسم للتتويج ببطولة الدوري".

وكان الزمالك حصل على توقيع اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية الماضية وينتظر النادي اعتماد قيد الكيني بارون أوشينج من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد التأكد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من سلامة إجراءات قيد اللاعب في قائمة الفريق الأبيض.

ويلتقي الزمالك مع المصري البورسعيدي يوم 13 سبتمبر الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.