عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

شعبة اللوجيستيات: تحرير سعر الصرف ينهي معاناة التجار والمستوردين مع السوق السوداء

صدى البلد

قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجيستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، وزيادة سعر الفائدة إلى 600 نقطة، سيسهم في توفير عملة الدولار في البنوك، ويحد بشكل كبير من توجه الناس للسوق السوداء للحصول عليه كما أنه يمنع تخزين الدولار والاتجار فيه، وهو ما يساهم في القضاء على السوق السوداء للعملات التي طالما عانى منها التجار والمستوردون.

وأوضح السمدوني ، في تصريحات صحفية اليوم، أن توفر الحصيلة الدولارية في البنوك سيسرع من عملية الإفراج عن البضائع والسلع والخامات في المواني، مما يعيد الاتزان للأسواق ويحد من ارتفاع الأسعار لوفرة المعروض من السلع، كما أن أغلب السلع كان يتم تسعيرها على أساس سعر الدولار الموازي وليس بالسعر الرسمي المعلن بالبنوك.

وأكد السمدوني، أن تحرير سعر الصرف سيؤدي إلى زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، والتي تأثرت بشكل كبير خلال الفترة الماضية نتيجة توقف سلاسل الإمداد وعدم توافر الخامات اللازمة للإنتاج والتصنيع، والذي كانت أهم أسباب هذا النقص في الخامات "شح الدولار" وصعوبة الحصول عليه.

وأضاف أنه مع تحرير الصرف سيكون السوق المصري أكثر جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر نتيجة استقرار السوق وتوافر العملة بسعر مناسب وعادل.

ارتفاع الأسعار استقرار السوق البضائع والسلع الإفراج عن البضائع الحصيلة الدولارية الدكتور عمرو السمدوني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة سارة.. انخفاض 100 جنيه في أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في 4 بنوك مقابل الجنيه بعد قرار المركزي

تشكيل منتخب مصر| 11 مفاجأة جديدة من حسام حسن.. والإطاحة بـ 7 نجوم| أسماء

تخطى الـ45 جنيها رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في البنوك الآن

300 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بقفزة صادمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بكره الصبح|إجراء جديد من الحكومة ينسف الغلاء ويخفض جميع أسعار السلع بالأسواق.. التفاصيل

52 جنيها تقريبا .. مصادر مصرفية تكشف عن سعر تدبير الدولار للعملاء في البنوك

تأييد حبس مرتضى منصور 3 أشهر في قضية سب الخطيب

ترشيحاتنا

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شركات لفيلق القدس الإيراني والحوثيين في اليمن

كوثر محمود تتفقد عدد من المنشآت الصحية ومعاهد الرعاية الفنية للتمريض

بنك الإمارات دبي الوطني–مصر يعدل العائد المتغير لشهادة الـ8 سنوات لتصل 27%

محافظ البنك المركزي المصري: قرارات اليوم تضمن استقرار الاقتصاد الكلي ومواجهة الصدمات

ارتدت العباية الخليجي| هل يتزوج رونالدو وجورجينا في السعودية؟ (حقيقة دعوة الزفاف)

دولة عربية تقدم 25 مليون دولار لـ أونروا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توب شيفون.. حلا شيحة تثير الجدل بأحدث إطلالة

استعدادات مي فاروق لحفلها فى موسم الرياض |صور

ريم مصطفى تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة للجدل

تحرك مفاجئ.. هل ترتفع أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة؟

فيديو

مطلعش فرح.. حقيقة زواج جورجينا وكريستيانو بعد إنجاب 5 أطفال

الدولار يكسر حاجز 45 رسميًا .. مفاجأة في البنوك وطرح شهادات جديدة

رفع سعر الفائدة وطرح شهادة جديدة | ماذا يحدث في البنوك المصرية؟

بعضها بعمق 200 متر.. ظهور تشققات غامضة بجنوب طرابس تثير هلع الليبيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ