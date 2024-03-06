قرض النقد الدولي| مدبولي: البرنامج استهدف تخفيض التضخم وتوفير فرص عمل للشباب

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن البرنامج استهدف تحقيق معدلات نمو بأرقام عالية للاقتصاد المصري؛ لتحقيق عدة مستهدفات، منها “تخفيض التضخم، وتوفير فرص عمل للشباب، والحماية الاجتماعية للمواطنين والفئات المختلفة”.

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي، نقلته قناة "إكسترا نيوز": «نعي في ضوء التحديات أن هناك هدفا مهما في الفترة المقبلة، وهذا جزء من سياسة الحكومة وهي عملية ترشيد وحوكمة الإنفاق».

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، نجاح مصر في التوصل إلى اتفاق بين مصر ممثلة في الحكومة والبنك المركزي، وصندوق النقد الدولي، بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال مرحلتي المراجعة الأولى والثانية، في إطار آلية التسهيل الممتد للصندوق.

وأكد رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي أذاعته قناة "إكسترا نيوز"، أنّ الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي، يأتي في إطار سياسات الإصلاح الهيكلية المتكاملة للاقتصاد المصري التي أعدتها الحكومة المصرية.

ولفت إلى أن الحكومة والبنك المركزي، معنيين بوضع مستهدفات وتنفيذها، مشيرًا إلى أنّه كان هناك توافقا في المستهدفات مع صندوق النقد الدولي.