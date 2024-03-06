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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

طمعان في طليقة العاطل .. تفاصيل جريمة مأساوية بالعياط

صدى البلد

شهدت مدينة العياط جريمة بشعة عندما قام عاطل بنحر تاجر انتقاما منه بعد علمه برغبته في الزواج من طليقته حيث انهى حياته والقى جثته على شاطئ النيل وفر هاربا. 

تلقى المقدم أحمد عبد الفتاح الملطاوي رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود قتيل بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة تاجر حبوب وبعمل التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وعاطل لرغبة ارتباط المجني عليه بزوجة المتهم السابقة، وقام خلال ذلك المتهم بنحر المجني عليه ولاذ بالفرار جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة ضبط المتهم الهارب، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

العياط جريمة بشعة ذبـ ح تاجر طليقته مركز شرطة العياط النجدة

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