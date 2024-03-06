زي العربيات.. سر دقة طبق الفول والطحينة في المنزل

تستعد كل ربة منزل قبل شهر رمضان بتحضيرات لسفرة الإفطار والسحور .. ونقدم لك اليوم طريقة عمل دقة الفول البلدى ودقة الطحينة لطبق شهي في وجبة السحور كالمعمول في عربات الفول الموجودة بالشارع وتنتشر في شهر رمضان .

أولا دقة الفول

المقادير:

نص كوب زيت

_ نص كوب مياه

ربع كوب خل

_ ربع كوب ليمون

ملعقة صغيرة كمون

_ ملعقه صغيرة كزبره ناشفة

ملعقة كبيرة ملح

_نصف م ك شطه

ملعقة صغيرة ثوم مفروم _ كزبره خضراء مفرومه

الطريقة:

ضعي جميع المكونات مع بعضها في زجاجة وترج جيدا قبل الاستخدام ثم ضعي منها علي الفول .

ثانيا طريقة دقة الطحينة

المقادير

نص كوب طحينه

_ كوب ماء

ملح

_ كمون

_شطه وليمون

الطريقة

ضعي الطحينه مع كمية من الماء في الخلاط وتضرب حتي تخف وتكون بين السميك والخفيف ومعها التوابل وضعيها في زجاجة واستخدميها على طبق الفول .



احتفظي بها في باب التلاجه لمدة اسبوع

وإذا تريدين تخزينها لوقت أطول ضعي الزجاجة في الفريزر لمده شهر .