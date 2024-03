أثارت عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز الجدل خلال الساعات الماضية، بعد قيامها بنشر دعوة عبر حسابها في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبرها متابعوها دعوة لحفل زفافها على نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو، بعد علاقة دامت 8 سنوات.

وتصدرت جورجينا رودريغيز باحدث ترندات التيك توك قبل توجهها الى حفل خاص بالرياض Sorry not sorry

وارتدت جورجينا فستانًا أبيض مثيرًا للجدل مفتوحًا من الخلف ومجسمًا يبرز جسمها الممشوق وبأربطة طويلة من الاكتاف تصل إلى آخر الفستان

واليكم صور جورجينا :