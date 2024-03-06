متحدث الحكومة يعلن عن موعد صرف شرائح قرض صندوق النقد.. فيديو

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن موافقة صندوق النقد الدولي على القرض شهادة هامة على جدارة الاقتصاد المصري.

وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة تليفزيونية ببرنامج "الحياة اليوم"، على قناة "الحياة": "موافقة صندوق النقد الدولي تعطي ثقة للمستثمر في الاقتصاد المصري".

وأشار: "خلال الفترة المقبلة سيتم عرض الاتفاق على أعضاء مجلس صندوق النقد واعتماده بصورة نهائية ثم يتم في أعقاب ذلك بدء صرف الشرائح الخاصة بقرض صندوق النقد".

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه تمت زيادة قيمة قرض صندوق النقد الدولي إلى 8 مليارات دولار بجانب 1.2 مليون دولار سيتم الحصول عليها من صندوق الاستدامة البيئية".