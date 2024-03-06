عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متحدث الحكومة يعلن عن موعد صرف شرائح قرض صندوق النقد.. فيديو

الحمصاني
الحمصاني

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن موافقة صندوق النقد الدولي على القرض شهادة هامة على جدارة  الاقتصاد المصري.

txt

من 3 إلى 8 مليارات دولار|مفاجأة بشأن قرض صندوق النقد الدولي لمصر.. الخير قادم

txt

البنك المركزي: وضع التضخم على مسار نزولي لتحقيق المعدلات المستدامة

وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة تليفزيونية ببرنامج "الحياة اليوم"، على قناة "الحياة": "موافقة صندوق النقد الدولي تعطي ثقة للمستثمر في الاقتصاد المصري".

وأشار: "خلال الفترة المقبلة سيتم عرض الاتفاق على أعضاء مجلس صندوق النقد واعتماده بصورة نهائية ثم يتم في أعقاب ذلك بدء صرف الشرائح الخاصة بقرض صندوق النقد".

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه تمت زيادة قيمة قرض صندوق النقد الدولي إلى 8 مليارات دولار بجانب 1.2 مليون دولار سيتم الحصول عليها من صندوق الاستدامة البيئية".

صندوق النقد البنك المركزي الإقتصاد المصرى الاستدامة البيئية المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني صندوق النقد الدولى متحدث الحكومة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة سارة.. انخفاض 100 جنيه في أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

تشكيل منتخب مصر| 11 مفاجأة جديدة من حسام حسن.. والإطاحة بـ 7 نجوم| أسماء

رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في 4 بنوك مقابل الجنيه بعد قرار المركزي

بكرة الصبح|إجراء جديد من الحكومة ينسف الغلاء ويخفض جميع أسعار السلع بالأسواق.. التفاصيل

600 ألف دولار و220 ألف ريال.. الداخلية تكشف تفاصيل قضية تجارة عملة كبيرة

350 جنيها.. زلزال قوي يضرب أسعار الذهب في مصر الآن

تأييد حبس مرتضى منصور 3 أشهر في قضية سب الخطيب

تخطى الـ45 جنيها رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في البنوك الآن

ترشيحاتنا

سعره صادم.. فستان نانسي عجرم المفتوح يشعل السوشيال ميديا|شاهد

السفير الفنزويلي: المصريون شعب مضياف.. وتشافيز يعيش في روحنا | خاص

محافظ البنك المركزي: وفرنا النقد الأجنبي.. ونتوقع استقرار الأسعار قريبا جدا

محافظ البنك المركزي : نظام جديد لاستخدام البطاقات الائتمانية من الخارج

إنجاز التفويض الخاص باستقرار الأسعار.. صندوق النقد: لا نبحث عن خفض معين للجنيه

محافظ البنك المركزي: نسعى للسيطرة على التضخم ولا نستهدف سعر صرف محددا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زي العربيات.. سر دقة طبق الفول والطحينة في المنزل

ابتعد عنها فورا .. 3 أطعمة تزيد من الشيخوخة

توب شيفون.. حلا شيحة تثير الجدل بأحدث إطلالة

استعدادات مي فاروق لحفلها فى موسم الرياض |صور

فيديو

مطلعش فرح.. حقيقة زواج جورجينا وكريستيانو بعد إنجاب 5 أطفال

الدولار يكسر حاجز 45 رسميًا .. مفاجأة في البنوك وطرح شهادات جديدة

رفع سعر الفائدة وطرح شهادة جديدة | ماذا يحدث في البنوك المصرية؟

بعضها بعمق 200 متر.. ظهور تشققات غامضة بجنوب طرابس تثير هلع الليبيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

اﻟﻤﺰﻳﺪ