البنك المركزي: وضع التضخم على مسار نزولي لتحقيق المعدلات المستدامة

قال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، إن سعر الصرف المرن، يهدف إلى احتواء التضخم، مضيفا أننا قررنا زيادة الفائدة؛ حتى يكون احتفاظ المواطن بالجنيه مفيدا.

وأضاف محافظ البنك المركزي المصري، في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الأربعاء، المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، أننا على مسار تنازلي في سعر الفائدة، لافتا إلى أن وضع التضخم على مسار نزولي؛ يهدف إلى تحقيق المعدلات المستدامة.

وأكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، أن التضخم من أشرس الأمراض التي تواجه أي اقتصاد، متابعًا: "كان قدام الاقتصاد تضخم مرتفع، وتوقعات تضخم مستقبلية أعلى، وما حدث الفترة الماضية، هو التخلص من الجنيه المصري، من خلال شراء سلعة".

وأوضح “عبدالله”، أن هذه السلعة التي كان يتجه المواطن لاقتنائها وشرائها، تشمل الثلاجة أو الحديد أو الدولار، والعديد من السلع الأخرى.

وأشار إلى أن قرار رفع الفائدة تم اتخاذه؛ ليكون للجنيه المصري قيمة للاستثمار، ولكي يكون الاحتفاظ به مفيدا للمواطن المصري وللجميع.