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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تتوعد بمحاسبة الحوثيين بعد الهجوم على سفينة كونفيدانس

علم أمريكا
علم أمريكا

توعدت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء الحوثيين بمحاسبتهم على الهجوم الذي استهدف سفينة بضائع سائبة ونجم عنه مقتل شخصين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر للصحفيين “سنواصل محاسبتهم”، داعيًا الحكومات في أنحاء العالم إلى أن تحذو حذو واشنطن.

وكانت وكالة الصحافة الفرنسية قد نقلت عن مسؤول أمريكي في وقت سابق من اليوم الأربعاء قوله إن طاقم السفينة المستهدفة في خليج عدن أبلغ عن مقتل شخصين بالهجوم الصاروخي.

وأعلن مالك سفينة البضائع السائبة "ترو كونفيدانس" في البحر الأحمر، في وقت سابق تفاصيل جديدة عنها، مشيرًا إلى أنه ضربها صاروخ أطلقه الحوثيون على ما يبدو قبالة اليمن.

وأضاف المالك أنه لا أنباء عن الـ20 فردًا من طاقم السفينة "ترو كونفيدانس" و3 من حرسها.

وأكد أن السفينة تملكها شركة يونانية وليس لها علاقة بالولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن السفينة تجرفها الأمواج والنيران تضطرم على سطحها.

وأضاف أن السفينة تعرضت لضربة بصاروخ على بعد 50 ميلاً بحريًّا جنوب غرب عدن.

وفي وقت سابق، قال مصدر ملاحي اليوم الأربعاء إن ثلاثة أفراد من طاقم ناقلة البضائع السائبة (ترو كونفيدانس) التي ترفع علم باربادوس فقدوا وإن أربعة آخرين أُصيبوا بحروق خطيرة بعد تعرض السفينة لأضرار قبالة اليمن.

واشنطن الهجوم الصاروخي البضائع السائبة البحر الأحمر الولايات المتحدة الامريكية

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