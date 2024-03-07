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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

إطلاق أول تطبيق بحري يمكّن محبي الصيد من شراء معدات هوايتهم بالعالم

صدى البلد

 

 


في خطوة غير مسبوقة، أطلق القطري محمد الكواري، صاحب تطبيق "قطر فش،"، أول تطبيق بحري متخصص في مجال الصيد البحري، والذي يوفر لمحبي هذه الهواية إمكانية شراء معدات الصيد من جميع أنحاء العالم.


يقدم التطبيق، الذي يحمل اسم "قطر فش QTR Fish"، مجموعة واسعة من معدات الصيد، بما في ذلك القوارب ومحركات القوارب ومعدات الصيد بأنواعها المختلفة،

كما يوفر التطبيق خدمة توصيل سريعة لجميع الطلبات للشحن الدولي
كما يتضمن التطبيق صفحة للاعلانات البحرية ليتمكن جميع محبي هواية الصيد البحري من اطلاق اعلاناتهم في صفحة خاصة كالقواب واليخوت ومعداتها وكل ما يتعلق بالجانب البحري.

وصرح محمد الكواري، مالك ومؤسس التطبيق، قائلاً: "أنا سعيد للغاية بإطلاق هذا التطبيق، الذي يمثل ثمرة جهود فريق عمل كبير من الخبراء في مجال الصيد البحري. ونحن نأمل أن يساهم هذا التطبيق في تسهيل ممارسة هواية الصيد البحري، وأن يوفر لمحبي هذه الهواية أفضل المعدات وأفضل الخدمات."

ويعد تطبيق "قطر فش QTR Fish" إضافة مهمة إلى عالم الصيد البحري، حيث يوفر لمحبي هذه الهواية إمكانية شراء معدات الصيد من جميع أنحاء العالم بسهولة ويسر.

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Screenshot_2024-03-07-00-17-16-98

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