جنوب إفريقيا تطلب من العدل الدولية التحرك لمنع مجاعة في غزة وأمريكا تستهدف إيرادات الحوثيين بعقوبات جديدة .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

السيسي لوفد "العموم البريطاني": وضع غزة لا يحتمل تأجيل وقف إطلاق النار

أمريكا: تذليل العقبات أمام وقف النار في غزة ليس مستحيلاً

مصر: إمعان إسرائيل في سياسة الاستيطان يقوض تسوية القضية الفلسطينية

السعودية تدين مصادقة إسرائيل على بناء 3500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية

وزير الخارجية الفلسطيني: لا أفق لوقف حرب غزة رغم كل المحاولات

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري وتطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وأبرزت صحيفة "الأنباء" تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلاص استقباله وفدا من لجنة الشؤون الخارجية ب‍مجلس العموم البريطاني، برئاسة النائبة أليسيا كيرنز رئيسة اللجنة، وبحضور السفير جاريث بيلي سفير المملكة المتحدة في القاهرة، حيث عرض مستجدات الجهود المصرية للتوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع، مؤكدا أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته الأصيلة في حماية الفلسطينيين من الكارثة الإنسانية التي يتعرضون لها، مشيرا إلى دور مصر في حشد وإدخال المساعدات الإغاثية عبر منفذ رفح البري، بالإضافة إلى إسقاط المساعدات جوا للمناطق المتأثرة بشدة من الصراع في شمال غزة.

وأوضح الرئيس عبدالفتاح السيسي للوفد البريطاني أن الحل الدائم والعادل للتوتر في الشرق الأوسط يكمن في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية. كما أكد الرئيس خطورة اتساع محاور وجبهات الصراع بما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي برمته، لافتا في هذا الإطار إلى الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وذكر المتحدث الرسمي للرئاسة أن اللقاء تطرق كذلك إلى تطورات الأزمات القائمة في عدد من دول الإقليم، حيث أكد الرئيس أن تدعيم بنيان الدولة الوطنية في المنطقة ومساندة مؤسساتها الوطنية نحو التماسك والوحدة، يعد السبيل نحو تحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب بفعالية، مؤكدا دور مصر الداعم والمساند للدول الشقيقة في المنطقة لتحقيق تطلعات شعوبهم نحو الأمن والاستقرار وتجاوز هذه الحقبة القاسية من الأزمات الخطيرة التي عصفت باستقرار الشعوب ومقدراتها.

ونقلت "الراي" عن بيان أصدرته الخارجية المصرية قوله إن مواصلة إسرائيل "ممارسات ضم والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، لن تنال من الوضعية القانونية والتاريخية والديموغرافية لتلك الأراضي". وطالبت بالتوقف عن هذه الممارسات التي قالت إنها " تقوض جهود التسوية العادلة للقضية الفلسطينية، وتحاول الافتئات على مفاوضات الوضع النهائي".

على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "الوطن" إن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، قال إن الولايات المتحدة ما زالت تعتقد أن العقبات، التي تعترض المحادثات الرامية لوقف مؤقت لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" لا تستعصي على الحل، وأن من الممكن التوصل إلى اتفاق، مضيفًا أن إسرائيل طرحت اقتراحاً مهماً على الطاولة، وأضاف: "ما زلنا نعتقد أن العقبات ليست عصية على الحل، وأن من الممكن التوصل إلى اتفاق (...) لذا سنواصل الضغط من أجل تحقيق اتفاق".

وأشارت "القبس" إلى أن السعودية "أدانت بشدة قرار الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، ومحاولة تهويد أجزاء واسعة من الضفة الغربية بما فيها القدس، بما يتعارض مع كافة القرارات الدولية، وقانون حقوق الإنسان الدولي، ومواثيق الأمم المتحدة، ويحول دون تحقيق فرص السلام والاستقرار في المنطقة". وجددت السعودية التأكيد على "ضرورة إنهاء المعاناة وتوفير الأمل للشعب الفلسطيني، وتمكينه من الحصول على حقوقه في العيش بأمان، وإقامة دولته الفلسطينية بحدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة".

وقالت "الجريدة" إن رئاسة جنوب إفريقيا، أعلنت إن بريتوريا تقدمت بطلب إلى محكمة العدل الدولية لاتخاذ إجراء عاجل لمنع وقوع مجاعة في قطاع غزة، فيما ذكرت المحكمة أن جنوب إفريقيا تطلب اتخاذ إجراءات جديدة، أو تعديل القرار الصادر من المحكمة في شهر يناير الماضي "لضمان سلامة وأمن 2.3 مليون فلسطيني في غزة".

وقالت "الوطن" إن الولايات المتحدة، أصدرت عقوبات تستهدف شركتين وسفينتين قالت وزارة الخزانة إنها جميعاً سهّلت شحن السلع الأولية بالنيابة عن شبكة لأحد جهات التسهيلات المالية لجماعة الحوثي اليمنية، مشيرةً إلى أن التحرك يستهدف شركتين مالكتين لسفن ومقراهما في هونج كونج وفي جزر مارشال وسفينتين، لدورها جميعاً في شحن سلع أولية بالنيابة عن ممول يعمل انطلاقاً من إيران يدعى سعيد الجمال.

ونقلت "الأنباء" عن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، قوله، إنه لا أفق لاحتمالية وقف الحرب على غزة رغم كل المحاولات لوقفها، مضيفًا أن إسرائيل تستخدم سلاح التجويع للضغط على السكان لإجبارهم على النزوح.

وأوضح أن "إسرائيل تعتبر المساعدات جزءاً من ضغطها على السكان لإجبارهم على النزوح ومن ثم التهجير، الفلسطينيون تم دفعهم للنزوح في رفح".