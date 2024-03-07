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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

فيلم تسجيلي عن شركة مصر للحرير الصناعي بحضور رئيس الوزراء

صدى البلد

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فيلم تسجيلي عن شركة مصر للحرير الصناعي والياف البولستر التابعة لقطاع الاعمال بكفر الدوار .

 

وتعد شركة مصر للحرير الصناعى وألياف البوليستر، هى أول شركة منتجة للألياف الصناعية فى مصر والشرق الأوسط،ويقع المركز الرئيسى للشركة فى مدينة كفر الدوار جنوب شرق الإسكندرية.

 

بدأت الشركة إنتاجها من الحرير الصناعى لإنتاج الخيوط والألياف وورق السيلوفان عام 1948 بتكنولوجيا من شركة فون كوهورن الأمريكية، وفى عام 1957 تم إنشاء مصنع النايلون بالتعاون مع شركة زيمر الألمانية لإنتاج خيوط وألياف النايلون، ثم تم إنشاء مصنع غزل الألياف الصناعية عام 1975 بمعدات من شركة تكستيما الألمانية.

 

وفى 20 يوليو 1998 صدر قرار ليعمل مصنعا ألياف وخيوط البوليستر كشركة مستقلة باسم شركة «مصر لألياف وخيوط البوليستر» ضمن خطة الدولة لدعم برنامج الخصخصة آنذاك، لتبدأ الشركة الجديدة فى تطوير مصنع ألياف البوليستر عام 2006، ثم صدر قرار ضم الشركتين فى 17 يناير 2008 تحت اسم «شركة مصر للحرير الصناعى وألياف البوليستر» لتضافر الجهود لإتمام مشروع تطوير مصنع ألياف البوليستر وليبدأ المشروع إنتاجه ويتم افتتاحه فى مايو 2010.


وفى 2022 جرى تعديل غرض الشركة لإنتاج ألياف وخيوط البوليستر فقط وصلت إيرادات شركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر خلال 2023 إلى 838.41 مليون جنيه كما زادت الارباح  خلال عام 2023   إلى 295.04 مليون جنيه

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