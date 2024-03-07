بيان عاجل من مدرسة «الطلاب السودانيين» المصابين في حادث «أتوبيس الجيزة»

أصدرت مدرسة نيو سكاي لايت الخاصة للغات التابعة لإدارة حدائق القبة التعليمية بمحافظة الجيزة ، بيانا عاجلا لطمأنة الأهالي بشأن حادث التصادم الذي أسفر عن إصابة عدد من تلاميذها صباح اليوم .

حيث أفادت المدرسة في بيانها: بأنه في صباح اليوم الخميس الموافق 7 مارس 2024 حدث تصادم بين سيارة ملاكي وسيارة ميكروباص تقوم بنقل الأبناء للمدرسة وهي غير تابعة لإدارة المدرسة لكنها "إيجار خارجي بمعرفة أولياء الأمور) خاص بالأبناء السودانيين.

وقالت المدرسة: الطلاب جميعهم بخير باستثناء 3 طلاب تم الكشف عليهم بمستشفى زايد التخصصي وهم:

ياسمين خالد إمام 10 سنوات ، و نور جمال حسين 13 سنة، وجوري محمد الواثق 9 سنوات.

وكانت قد أجرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اتصالات موسعة بعد انتشار أنباء عن إصابة العشرات من تلاميذ مدرسة خاصة بالجيزة أثناء تواجدهم في أتوبيس ينقلهم إلى المدرسة صباح اليوم.

وحرص قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على الوقوف على ملابسات وتفاصيل الحادث والاطمئنان على نتائجه قبل الخروج بأي تصريحات لطمأنة الرأي العام.

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الاتوبيس الذي تعرض له الحادث ليس أتوبيساً تابعاً لمدرسة خاصة بالجيزة مثلما تردد ، ولكنه أتوبيس خاص أجرّه أولياء الأمور لتوصيل طلاب مجموعة مدارس مختلفة.

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذا الأتوبيس الخاص تعرض لحادث تصادم بمنطقة الـ 800 فدان بالسادس من أكتوبر ، مما أسفر عن إصابة 11 طالبًا سودانيًا تابعين لإحدى المدارس الخاصة بمحافظة الجيزة.

وأكد المصدر، أنه على الفور تم نقل التلاميذ المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج والاسعافات اللازمة ، وتم تحرير محضر بالواقعة ، مشيراً إلى أن جميع التلاميذ المصابين خرجوا من المستشفى ، ماعادا ٣ فقط جار عمل فحوصات للاطمئنان عليه