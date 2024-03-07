لبنان.. قصف مدفعي لأطراف علما الشعب

أفادت "الوكالة الوطنية" للإعلام في لبنان بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت قصفا مدفعيا لأطراف علما الشعب.

وأعلن حزب الله اللبناني استهدافه مقرا مستحدثا لقيادة القطاع في ليمان بالقذائف المدفعية صباح اليوم؛ مؤكدة أنه تمت إصابته إصابة مباشرة.

وبحسب البيان اللبناني؛ فإن جاء ذلك إسنادًا للشعب الفلسطيني الصامد والمقاوم في غزة.

وفي وقت سابق؛ ذكرت وسائل إعلام لبنانية أنه تم إطلاق عدد من الصواريخ من ‎جنوب لبنان باتجاه الجليل الغربي، حيث سمع أصوات الانفجارات الناتجة عن صواريخ اعتراضية فوق اللبونة وجل العلام.

وكان حزب الله اللبناني أعلن في وقت سابق استهدافه قوة ‏عسكرية للعدو الإسرائيلي تتحرك في محيط موقع الراهب بقذائف المدفعية، حيث أصابوها إصابةً ‏مباشرة.

وفي وقت سابق، استهدفت المقاومة اللبنانية مستعمرة "غشر ‏هازيف" القريبة من نهاريا بدفعات من صواريخ الكاتيوشا، وذلك

ردًا على ‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والمدنيين، وآخرها الاعتداء على مركز الدفاع المدني ‏في الهيئة الصحية الاسلامية في بلدة العديسة واستشهاد عدد من المسعفين.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أيضا أن التيار الكهربائي انقطع في عدة مناطق في نهاريا من جراء الرشقة الصاروخية الأخيرة.

