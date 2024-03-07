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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ناجي سعد لـ«صدى البلد» عن جميل برسوم: فقدنا فنانا عظيما

صدى البلد

حرص الفنان ناجي سعد على أداء واجب العزاء في الفنان جميل برسوم في كنيسة العذراء المرعشلي بالزمالك.

وقال ناجي سعد، في لقاء خاص لـ"صدى البلد": “فقدنا فنانا عظيما وربنا يرحمه ويصبرنا جميعا على فراقه”. 

وأضاف: “كان نفسه يتكرم و قال نفسي أتكرم قبل ما أموت، وقد كان في المركز الكاثوليكي”.

وتابع: “هو في مكان أحسن دلوقتي وربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يا رب”.

وأوضح أن آخر لقاء بينهما كان أثناء تصوير مسلسل “المداح”، وقال: “بنصور مع بعض، وجلسنا مع بعض”.

كان الفنان جميل برسوم، كشف في آخر لقاء له مع المذيعة أوركيد سامي، عن الشخصيات التي يجسدها في العديد من الأعمال خلال موسم رمضان 2024.

وأوضح أنه يشارك في مسلسل "فراولة"، حيث يجسد شخصية صنايعي ويساند فراولة (نيللي كريم) في مشاكلها.

وقال إن دوره في مسلسل “عائلة بـ 100 راجل” هو كبير الحي ويحل مشاكل الأهالي.

وأضاف أنه في مسلسل “المداح” الجزء الرابع يجسد دور دكتور في الرهبنة، قارئ جيد في أمور العفاريت والغيبيات ويساعد المداح  حمادة هلال دائمًا.

ويشارك في بطولة مسلسل “المداح 4” نخبة من النجوم الكبار مثل حمادة هلال، هبة مجدي، خالد سرحان، سهر الصايغ، حنان سليمان، جميل برسوم ودنيا عبد العزيز، ويأتي هذا العمل من تأليف أمين جلال وإخراج أحمد سمير فرج.

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