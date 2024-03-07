شعبة الدواجن عن ارتفاع الأسعار: كل منطقة بتبيع بمزاجها |فيديو

تحدث عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية عن الإرتفاع الجديد في أسعار الدواجن والبيض، قائلاً:" الفراخ البيضاء أرتفعت من 88 جنيها لـ90 جنيها الكيلو، و الفراخ البلدي 115 جنيها للكيلو".

منع تداول الدواجن الحية



وأضاف عبد العزيز السيد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc masr"، أن هناك خلل في الحلقات الوسيطة، و هذا هو السبب في وصول سعر كيلو الفراخ إلى 112 جنيها في الأسواق، رغم أن سعرها بالمزرعة 88_90 جنيها.

وأشار رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية إلى، أنه يجب تطبيق قانون منع تداول الدواجن الحية ، و هذا سوف يؤدي إلى الإنضباط في أسعار الدواجن، معلقاً:" كل منطقة بتبيع بمزاجها، في اللي بيقول أنا ببيع في الرحاب، و اللي بيبيع في منطقة شعبية، وهذه أخطاء جسيمة"



وأكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية ، أن السعر العادل للدواجن اليوم ، هو 100 جنيه كأقصى حد، لأن سعرها في المزرعة 90 جنيهاً.