مساء غد الجمعة.. قطع المياه لمدة 10 ساعات عن منطقة الحوامدية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن مدينة الحوامدية والقرى التابعة لها.

وأرجعت الشركة، سبب قطع المياه إلى قيام الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ غرفة مناورة لربط خط طرد قطر 800 مم لتشغيل توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بالحوامدية، الأمر الذي يستلزم قطع المياه لمدة 10 ساعات بدءاً من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 8/ 3 / 2024 وحتى الساعة الثامنة صباح يوم السبت الموافق 9 3/ 2024 للربط على الخط القائم.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.