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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تموين القليوبية يفتتح معرض أهلا رمضان بالقناطر الخيرية

جانب من الإفتتاح
جانب من الإفتتاح

افتتح عيد عبد الله وكيل وزارة التموين بالقليوبية معرض "أهلا رمضان"، في قرية كفر عليم بالقناطر الخيرية.
وأكد وكيل وزارة التموين أن افتتاح المعرض يأتي في إطار سلسلة المعارض التي تم افتتاحها خلال الأيام الماضية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتخفيف العبء عن المواطنين من خلال توفير كافة السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة وبجودة عالية.
وأوضح عبد الله أن المعرض يضم مجموعة من السلع الأساسية والاستراتيجية تقل في أسعارها عن مثيلاتها في الأسواق والمحال التجارية، بنسبة تخفيضات تتراوح ما بين 20% إلى 30%، مشيدًا بالدور الفعال والكبير للجهات والشركات المشاركة بتلك المبادرة لتوفير السلع الأساسية من الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة والبلح وغيرها من السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة تناسب جميع الفئات.
وأشار وكيل وزارة التموين إلى وجود متابعة يومية من مديرية التموين على السلع الغذائية، بكافة أحياء المحافظة، بجانب التوسع في افتتاح منافذ ومعارض بيع السلع المدعمة بالتعاون مع شركات ومصانع الأغذية بالمحافظة، لمحاربة غلاء الأسعار والاحتكار وتوفير كافة السلع.

القليوبية أسعار مخفضة السلع الغذائية المحال التجارية القناطر الخيرية تموين القليوبية

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