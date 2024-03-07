عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة يضعون إكليل الزهور على النصب التذكارية للشهداء

صدى البلد

أناب الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر.

وذلك فى إطار إحتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والذى يوافق ذكرى إستشهاد الفريق أول عبدالمنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق فى التاسع من مارس عام 1969.

وزير الدفاع

وقام القائد العام للقوات المسلحة يرافقه الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية بوضع باقة من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول ، كما عزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد ، ثم توجه لقراءة الفاتحة على قبر الزعيم الراحل محمد أنور السادات .

وفى نهاية مراسم الإحتفال قام وزير الدفاع بتحية عدد من كبار قادة القوات المسلحة.

يوم الشهيد

وفى سياق متصل أناب القائد العام للقوات المسلحة قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية يرافقهم المحافظين ومديرى الأمن بعدد من المحافظات نطاق المسئولية فى وضع أكاليل الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول بهذه المناسبة.

IMG_3193
IMG_3193
IMG_3192
IMG_3192
IMG_3191
IMG_3191
IMG_3190
IMG_3190
IMG_3189
IMG_3189
IMG_3188
IMG_3188
وزير الدفاع القوات المسلحة الفريق أول محمد زكى يوم الشهيد الفريق أول عبدالمنعم رياض الفريق أسامة عسكر النصب التذكارى للجندى المجهول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يودع الـ50 بشكل مفاجئ| هبوط سعر الأخضر رسميًا الآن بالبنوك

 1800 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب بعد تحريك الدولار وإنهاء الاتفاق مع صندوق النقد

ضربة موجعة للأهلي قبل المواجهة النارية|تغيير توقيت نهائي كأس مصر.. تفاصيل

18مسئول اختلسوا مليون دولار.. الرقابة الإدارية: ضبط تشكيل عصابي من العاملين بالطيران المدني

تراجعت 150 جنيها| انخفاض كبير في أسعار اللحوم.. شوف الكيلو بكام

بشرى سارة للمواطنين|مصير أسعار الفراخ والسلع بعد تعويم الجنيه ورفع الفائدة 6%.. تفاصيل

الرقابة الإدارية تسقط عصابة من العاملين بقطاع الطيران المدني لتجارتهم بالدولار

تعليق ناري من ميدو بعد دفع كهربا الغرامة قبل تحرير سعر صرف الدولار

ترشيحاتنا

الذكاء الاصطناعي والأمن القومي| رئيس الأركان يشهد مناقشة البحث الرئيسي للأكاديمية العسكرية

رسميا ..تأجيل مباراة الأهلي وإنبي في الدوري استجابة لـ حسام حسن

شروط رخصة الإفطار للمريض .. أمين الإفتاء يوضح

مدبولي : أي اقتصاد بالعالم ينبغي ألا يعمل على سعرين للصرف أو العملة

تزامناً مع شهر رمضان.. حماس تطلق دعوة عاجلة لوقف العدوان الإسرائيلي بغزة

في علبة حلويات.. زوج ينتقم من طليقته بألمانيا فسمّم أسرتها بمصر |فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة يضعون إكليل الزهور على النصب التذكارية للشهداء

محافظة على شرفي.. أمل حجازي تثير الجدل بعد خلع الحجاب

مصر تشارك فى تحالف دولى لإسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة| فيديو

نشرة المرأة والصحة|ضعي هذه الزيوت على شعرك لعلاج التساقط..الملكة رانيا تستعرض أناقتها بإطلالة محتشمة

فيديو

ماذا سيحدث لأسعار السلع بعد التعويم

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة يضعون إكليل الزهور على النصب التذكارية للشهداء

تحذير عاجل من الأرصاد لسكان هذه المحافظات| ظاهرة مخيفة

باين عليها السن.. أين اختفت بطلة فيلم الحاسة السابعة «رانيا الكردي»|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

اﻟﻤﺰﻳﺪ