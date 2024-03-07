الملحن حسن دنيا لـ صدى البلد : حلمي بكر لن يعوض

حرص النجوم محمد فؤاد و إيهاب توفيق وعلي الحجار ، ايهاب فهمي ، الموسيقار سليم سحاب ، الفنان أبو الليف ، الفنانة صفاء أبو السعود ، مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقيه ، الاعلامي طارق علام ، المستشار مرتضى منصور ، الفنان إيهاب فهمي والفنانة هند عاكف ، الملحن حسن دنيا وغيرهم كثير على حضور عزاء الموسيقار الراحل حلمي بكر ، بمسجد الحامدية الشاذلية الاحد الماضي.

و قال حسن دنيا لصدي البلد رينا يرحم حلمي بكر و يغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب.

و تابع .. قبل وفاة الموسيقار حلمي بكر بيوم حاله الصحية تدهورت و تعب و توفي .



واستطرد.. موسيقار عظيم ؛حلمي بكر لن يعوض و صديقي و حبيبي رينا يرحمه الله و يسكنه فسيح جناته يارب.

يذكر أن الموسيقار حلمي بكر وافته المنية بمستشفي كفر صقر بالشرقية بعدما تدهورت حالته الصحية.

والموسيقار حلمى بكر قدم أكثر من 1500 لحن موسيقى، وتعاون خلالها مع كبار المطربين فى العالم العربى، أبرزهم وردة، نجاة، ليلى مراد، مدحت صالح، محمد الحلو، على الحجار وغيرهم.

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