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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتداب المعمل الجنائى لفحص حريق مخلفات كلية هندسة المطرية لكشف ملابسات الحادث

صدى البلد

انتدبت النيابة العامة بالقاهرة، خبراء المعمل الجنائي لفحص حريق شب في مخلفات داخل كلية هندسة بالمطرية، للوقوف على أسباب وملابسات الحريق، وإعداد تقرير فنى عن بداية الحريق ونهايته والأسباب التي ساعدت علىالاشتغال، وبيان وجود شبهة جنائية وراء الحادث من عدمه.

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ونجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة على حريق شب في مخلفات داخل كلية هندسة بالمطرية ، وتولت النيابة التحقيق .


 

تلقت عمليات اطفاء القاهرة اخطاراً من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق في مخلفات داخل كلية هندسة فرع المطرية.


 

وجه على الفور اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بالدفع برجال الإطفاء بإشراف اللواء جمال ياسين مدير الحماية المدنية بالقاهرة وتمكنت القوات من محاصرة النيران قبل أن تمتد إلى المباني المجاورة.


 

وتبين من الفحص ان النيران التهمت مجموعة من المخلفات في ساحة فضاء داخل الكلية والتي أحرقت نخلة ومجموعة من الأشجار ، تم تحرير محضر، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق

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