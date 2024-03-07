تراجع الأسعار 10% .. شعبة السيارات تزف بشرى

قال المستشار أسامة ابو المجد ، نائب رئيس شعبة السيارات ، إن الأسعار انخفضت من 5% إلى 10% ، لافتا إلى أن صفقة رأس الحكمة جاءت في وقت حكيم .

وتابع المستشار أسامة ابو المجد ، خلال مداخلة هاتف لبرنامج " صناع القرار " مع الإعلامي شادي الزيات ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن مشروع رأس الحكمة من أعظم القرارات التي اتخذت ، والمشروع هو توجه عام للدولة لخفض أسعار السلع الأساسية.

وزف بشرى بتوقعات استقرار الاسعار بسوق السيارات ، منوها ان ظاهرة " over price” بدأت تقل جدا بعد صفقة رأس الحكمة .

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