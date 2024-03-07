قرار بـ تأجيل انتخابات المحامين

كشف مصدر مسئول ان مجلس نقابة المحامين، برئاسة النقيب عبد الحليم علام، وافق على تأجيل الانتخابات الى ٢٣ مارس الجارى بدلا من اجرائها ٩ مارس .



واتفق مجلس نقابة المحامين في اجتماعه، برئاسة النقيب عبد الحليم علام، على إرجاء انعقاد انتخابات نقابة المحامين لإكمال الإجراءات اللوجستية وطبقًا لطلبات الجهة القضائية المشرفة ولتطبيق الأحكام، وذلك عن الموعد الذي كان محددًا لها سلفًا 9 مارس.



من جانب أخر أصدر عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بتسجيل جلسة مجلس النقابة المقرر عقدها اليوم الخميس بشأن الانتخابات، وإذاعتها كاملة إلى أعضاء الجمعية العمومية، وذلك عبر منصة النقابة الإلكترونية.

وجاء نص القرار كالآتي:

السادة والأساتذة الزملاء والزميلات أعضاء الجمعية العمومية:

حرصًا مني على أن تكون كافة المواقف والحقائق ـ للتاريخ ـ تحت بصر وبصيرة وسمع ووعي زملائي وزميلاتي وأبنائي من أعضاء الجمعية العمومية، فقد قررت تسجيل الجلسة المقرر عقدها اليوم لمجلس النقابة بشأن الانتخابات، ويكون التسجيل بالصوت والصورة، لتذاع الجلسة كاملة اليوم إلى أعضاء الجمعية العمومية، وذلك عبر منصة النقابة الإلكترونية.