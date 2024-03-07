عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قرار بـ تأجيل انتخابات المحامين

صدى البلد

كشف مصدر مسئول ان  مجلس نقابة المحامين، برئاسة النقيب عبد الحليم علام، وافق على تأجيل الانتخابات الى ٢٣ مارس الجارى بدلا من اجرائها ٩ مارس .


واتفق مجلس نقابة المحامين في اجتماعه، برئاسة النقيب عبد الحليم علام، على إرجاء انعقاد انتخابات نقابة المحامين لإكمال الإجراءات اللوجستية وطبقًا لطلبات الجهة القضائية المشرفة ولتطبيق الأحكام، وذلك عن الموعد الذي كان محددًا لها سلفًا 9 مارس.


من جانب أخر أصدر  عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بتسجيل جلسة مجلس النقابة المقرر عقدها اليوم الخميس بشأن الانتخابات، وإذاعتها كاملة إلى أعضاء الجمعية العمومية، وذلك عبر منصة النقابة الإلكترونية.

وجاء نص القرار كالآتي:

السادة والأساتذة الزملاء والزميلات أعضاء الجمعية العمومية:

حرصًا مني على أن تكون كافة المواقف والحقائق ـ للتاريخ ـ تحت بصر وبصيرة وسمع ووعي زملائي وزميلاتي وأبنائي من أعضاء الجمعية العمومية، فقد قررت تسجيل الجلسة المقرر عقدها اليوم لمجلس النقابة بشأن الانتخابات، ويكون التسجيل بالصوت والصورة، لتذاع الجلسة كاملة اليوم إلى أعضاء الجمعية العمومية، وذلك عبر منصة النقابة الإلكترونية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يودع الـ50 بشكل مفاجئ| هبوط سعر الأخضر رسميًا الآن بالبنوك

ضربة موجعة للأهلي قبل المواجهة النارية|تغيير توقيت نهائي كأس مصر.. تفاصيل

تراجعت 150 جنيها| انخفاض كبير في أسعار اللحوم.. شوف الكيلو بكام

18 مسؤولا اختلسوا مليون دولار.. الرقابة الإدارية: ضبط تشكيل عصابي من العاملين بالطيران المدني

الرئيس السيسي يصدر عددا من القرارات الجمهورية الجديدة ..تعرف عليها

الرقابة الإدارية تسقط عصابة من العاملين بقطاع الطيران المدني لتجارتهم بالدولار

فضـ.يحة في الحي الراقي.. جلسة المساج بـ700 جنيه برعاية الدكتورة و8 ساقـ.طات

تفاصيل خطيرة.. هل حاولت روسيا اغتيال زيلينسكي ورئيس الوزراء اليوناني؟

ترشيحاتنا

سعر جرام الذهب اليوم في مصر | عيار 21 مفاجأة

قرار بـ تأجيل انتخابات المحامين

الأعلى للإعلام ناعيا شيخ الصحفيين محمد عبدالجواد منصور: فقدنا رمزا من الطراز الأول

دعاء الجمعة الأخيرة من شعبان للرزق والفرج.. أدركه بـ 12 كلمة حتى الغروب

فضـ.يحة في الحي الراقي.. جلسة المساج بـ700 جنيه برعاية الدكتورة و8 ساقـ.طات

أفضل دعاء في رمضان .. فيه يتضاعف الأجر والثواب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عثر على 4 ملايين جنيه.. قصة طالب أمريكي تثير دهشة العالم

مجوهرات لافتة.. جورجينا تثير الجدل بالكاجوال الجريء

مصر كلها تربية واحدة ست.. إطلالات أثارت الجدل للراقصة دينا

دراسة تكشف فوائد جديدة لرمضان.. الصيام يحمي من أمراض خطيرة

فيديو

بسبب السكر .. تعرض فنان شهير ووالدته للضرب بمول شهير بالشيخ زايد

بعد قرارات المركزي.. مصر تودع 3 أزمات اقتصادية

ماذا سيحدث لأسعار السلع بعد التعويم

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة يضعون إكليل الزهور على النصب التذكارية للشهداء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

اﻟﻤﺰﻳﺪ