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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد وعد تركي آل الشيخ.. أحمد البرنس يظهر بحفل مي فاروق بموسم الرياض

صدى البلد

انتهى الشاب المصرى الموهوب أحمد البرنس من ذوى الهمم من بروفات أغنية "أم الدنيا" لمحمد حماقي والتي من المقرر أن يقدمها مساء اليوم الخميس بحفل النجمة مي فاروق ضمن فعاليات موسم الرياض بناء على وعد من المستشار تركي آل الشبخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

 

وكانت الإعلامية ريهام سعيد منذ ثلاثة أيام قد وجهت كلمة شكر  للمستشار تركي آل الشيخ لما حققه فى المملكة  من طفرة لصناعة واثراء الفنون والترفيه على كافة المستويات وبخاصة ما يمتلكه من طيبة فى“جبر الخواطر”.

 

وعرضت ريهام سعيد فيديو ببرنامجها " هى وصبايا" عباره عن نداء لشاب موهوب  من ذوي الهمم  يدعي احمد البرنس يطالب الإعلامية أن تساعده في وصول صوته للمستشار تركي آل الشيخ.

وفى استجابة سريعة للنداء الانسانى شارك المستشار تركي آل الشيخ، فيديو ريهام سعيد، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك قائلا : “ أهلا وسهلا فيك وحاضر هتغني يوم الخميس في حفل مي فاروق جهز نفسك”.

كما حرص المستشار تركي آل الشيخ علي حضور بروفة أحمد البرنس وقام بنشر صورة تجمعهما علي صفحته علي "فيس بوك" قائلا: " وعدتك وان شاء الله انا قد الوعد".

https://www.elbalad.news/6133660

 

اخبار تركي الشيخ ريهام سعيد احمد البرنس حفل موسم الرياض

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