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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تأخير 60 دقيقة.. دولة عربية تضع توقيتا خاصا بشهر رمضان

تغيير الساعة في المغرب
تغيير الساعة في المغرب

تعتزم السلطات المغربية، الإعلان عن توقيت جديد يوم الأحد المقبل 10 مارس 2024، خاص بشهر رمضان المبارك، وهو إجراء يستمر طوال الشهر الكريم.

وأعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية، أنه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سيتم الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة (GMT)، بتأخير الساعة بستين دقيقة عند حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 10 مارس 2024.

وأضاف بيان الوزارة المغربية بلاغ أن ذلك يأتي طبقا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 صفر 1440 (26 أكتوبر 2018) المتعلق بالساعة القانونية، بحسب ما أوردته صحيفة "هسبرس" المغربية.

وأوضح البيان، أنه بنهاية شهر رمضان، سيتم إضافة ستين (60) دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 14 أبريل 2024.

دولة عربية توقيت خاص بشهر رمضان تأخير 60 دقيقة شهر رمضان المبارك وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية

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