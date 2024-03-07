هاشتاج #نهائي_كاس_مصر يتصدر تويتر قبل لقاء الزمالك والأهلي

تصدر هاشتاج #نهائي_كاس_مصر تريند مصر والسعودية قبل يوم من انطلاق المباراة على ستاد بارك فى السعودية .



وجاءت التعليقات إيجاببة من جماهير قطبي الكرة المصرية حيث تمني كل المصريين الفوز لفريقه المفضل .

وتمني البعض الآخر خروج المباراة بالروح الرياضية التي تليق بسمعة الكرة المصرية.



بينما أكد البعض أن المباراة ستكون قمة عالمية على أرض سعودية .

مباراة الأهلي والزمالك، غدا الجمعة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، وذلك على استاد الأول بارك بالسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر



وتُذاع مباراة الأهلي ضد الزمالك على قناة أون تايم سبورت، وأيضًا القناة الرياضية السعودية SSC.