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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

وزير الأوقاف: مسجد وسيم إبراهيم العرجاني في الشيخ زويد صرح إسلامي كبير

صدى البلد

افتتح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ومحافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة يرافقهما المهندس إبراهيم العرجاني رئيس مجموعة شركات أبناء سيناء، مسجد وسيم إبراهيم العرجاني في مدينة الشيخ زويد.

وقال وزير الأوقاف إن المجمع يعد صرحا إسلاميًا كبيرا أنشئ على مساحة 2200 متر مربع وبه مسجد يسع 1500 مصلي، وجمعية خيرية لخدمة أبناء الشيخ زويد وسيناء، وساحة خارجية لاستخدامها في العيد والمناسبات المختلفة، ومكتبة إسلامية تضم أمهات الكتب الإسلامية، ومحطة لتحلية المياه.

وأضاف وزير الأوقاف، أن المسجد بني على الطراز الإسلامي الحديث ويضم صحن داخلي بمساحة ألف متر على الطراز الإسلامي الجاذب وبه قبة داخلية على الطراز الإسلامي الحديث محلى بالفن الإسلامي ومكتوب عليها آيات قرانية معلق بها نجفة إسلامية كبرى على شكل دائري مذهب وبها قناديل مرسوم عليها نقوش إسلامية، بجانب مكتبة مجهزة بالكتب الإسلامية وغرفة للإمام وأماكن للوضوء.

بدوره، قال محافظ شمال سيناء إن افتتاح المسجد بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، ويأتي ضمن خطة وزارة الأوقاف في بناء وإعادة إعمار بيوت الله تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حضر الافتتاح كل من مصطفى محمد مصطفى رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، والدكتور محمود مرزوق وكيل وزارة الأوقاف بشمال سيناء، المحاسب صالح أبو هولي رئيس مركز ومدينه الشيخ زويد، والقيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء المجموعة البرلمانية بالمحافظة، ومشايخ القبائل والعواقل.

 

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