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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إيقاف حركة القطارات بين محطتي (الحمام والعلمين) بخط القبارى/ مرسى مطروح بصفه مؤقتة|تفاصيل

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إيقاف حركة القطارات بين محطتي الحمام / العلمين بخط القبارى/ مرسى مطروح بصفه مؤقتة وذلك  حتى مساء يوم الأربعاء الموافق 20/3/2024 .

وذكرت الهيئة أن ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة للإرتقاء بمرفق النقل ورفع كفاءة الطرق والكباري ،ونظراً لتنفيذ أعمال إنشاء برابخ السيول اسفل السكة الحديد بين محطتي الحمام - العلمين ضمن تنفيذ اعمال مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة/ العلمين/ مطروح). 


وقالت الهيئة إنه لذلك سيتم اختصار كافة القطارات المتجهة من محرم بك الى مرسى مطروح بمحطة الحمام  والقطارات المتجهة من مرسى مطروح الى محرم بك سيتم اختصارها بمحطة العلمين  والجدير بالذكر أنة  تم  التنسيق بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر  والهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري بتوفير اتوبيسات بمحطتي الحمام و العلمين لنقل الركاب بين المحطتين خلال تلك الفترةبما يتناسب مع مواعيد القطارات .
يترتب علي ذلك :
- إختصار قطاري 648 / 655 محرم بك / الضبعة بمحطة الحمام.
- تعديل ميعاد قطار 657 ليقوم من مرسى مطروح الساعة 12:50 بدلا من الساعة 14:00 كالجدول المرفق .
- تعديل ميعاد قطار 656 ليقوم من محرم بك  الساعة 16:55 بدلا من الساعة 18:25 كالجدول المرفق .
- تعديل ميعاد قطار 4231  ليقوم من الحمام  الساعة 18:35 بدلا من الساعة 16:40 كالجدول المرفق .
مع إستمرار ايقاف تشغيل قطارى 939/940و943/942 القاهرة مرسى مطروح والعكس .
وتعتذر الهيئة لجمهور الركاب عن وقف حركة القطارات مؤقتا بين محطتي محطتي الحمام و العلمين خلال تلك الفترة .

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