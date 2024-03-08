أوروبا تفرض رسوم جمركية جديدة على المركبات الكهربائية الصينية

تجري المفوضية الأوروبية حاليًا تحقيقًا لمكافحة الدعم في السيارات الكهربائية الصينية وتخطط لاختتام التحقيق في نوفمبر عندما ستحدد ما إذا كان سيتم فرض تعريفات جمركية لحماية شركات صناعة السيارات المحلية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكرت المفوضية أنها ستبدأ التسجيل الجمركي لواردات السيارات الكهربائية الصينية في اليوم التالي لنشر الخطة في مجلة الاتحاد الأوروبي، وهو ما يجب أن يحدث خلال الأسبوع المقبل.

وتقول المفوضية إن لديها أدلة كافية لإثبات أن السيارات الكهربائية الصينية مدعومة، وأشارت إلى أن الواردات زادت بنسبة 14% على أساس سنوي منذ بدء التحقيق في أكتوبر.

وأضافت أن شركات صناعة السيارات في الاتحاد الأوروبي قد تتعرض لضرر إذا استمرت الواردات الصينية في النمو بالمعدلات الحالية، مشيرة إلى أن هذا الضرر قد يكون من الصعب إصلاحه.

أفادت تقارير أوتو نيوز أن غرفة التجارة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي ليست سعيدة بهذه الأخبار. وتقول إنها تشعر بخيبة أمل إزاء هذه الخطوة وتعتقد أن ارتفاع الواردات يعكس ببساطة الطلب الأوروبي المتزايد على السيارات الكهربائية.

ويهدف التحقيق إلى معرفة ما إذا كانت السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين تحصل على إعانات حكومية تضيف ميزة غير عادلة في تحديد أسعار التجزئة في أوروبا مقارنة بالعلامات التجارية الأوروبية التي لا تتلقى إعانات حكومية.

أصبحت شركات السيارات بما في ذلك BYD وGeely وSAIC جميعها تحت الأضواء، وفي يناير، قام المحققون بزيارة منشآت هذه العلامات التجارية للتحقق من الإجابات التي قدمتها الشركات في استبيانات اللجنة.

انتقدت وزارة التجارة الصينية التحقيق، واصفة إياه بأنه "عمل حمائي سافر من شأنه أن يعطل ويشوه بشكل خطير صناعة السيارات العالمية وسلسلة التوريد، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، وسيكون له تأثير سلبي على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي".