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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الأركان الإسرائيلي يدعو لتوسيع عمليات التجنيد في الجيش

صدى البلد

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي إن "جميع أفراد المجتمع يجب تجنيدهم في الجيش الإسرائيلي" في تصريحات موجهة إلى مجتمع الحريديم المتشدد.

وأضاف هاليفي في حفل تخرج ضباط: "في هذا الوقت، لا يكفي الإشادة بالتنوع الموجود داخل الجيش الإسرائيلي، بل الدعوة إلى توسيعه وإضافة أفراد من جميع أطياف المجتمع"، وفق ما أوردت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

من جانب آخر، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إن إسرائيل ستواصل هجومها العسكري في غزة، على الرغم من تزايد الضغوط الدولية، بما في ذلك في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأضاف نتنياهو: "ثمة ضغوط دولية متزايدة، لكن عندما تتزايد الضغوط الدولية على وجه التحديد، لا بد أن نوحد الصف، نحتاج إلى الوقوف معاً أمام محاولات وقف الحرب".

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