خبير علاقات دولية: مصر أقنعت العالم بحقيقة ما يحدث في غـزة

قال الدكتور أحمد سيد أحمد خبير، العلاقات الدولية، إن مصر شكلت صمام الأمان للقضية الفلسطينية والشعب الصهيوني بحقوقه المشروعه وبكل وضوح كان الدور المصري واضح من العداون الإسرائيلي في منحة الهاوية.

ورأي أحمد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية أكسترا نيوز، أن إسرائيل استغلت عملية طوفان الاقصي برفع شعارات بأنها ستقوم بالقضاء على المقاومة ، ولكن هدف إسرائيل الحقيقي هو التهجير القسري وتصفية القضية الفلسطينية وتحويلها فقط لمجرد مسأله إنسانية ولذلك استطاعت مصر ان تضع القضية في مسارها الصحيح.

وأردف خبير العلاقات الدولية، أن مصر دولة حضارية ودولة مسئولة، كما أن مصر استطاعت إقناع العالم كله بأن ما يحدث غي غزة احتلال.

وشار إلى أن مصر ووقوفها بجانب الشعب الفلسطيني هي أكبر داعم ومقدم للمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني وسكان قطاع غزة منذ هذا العدوان الإسرائيلي الشرس والهمجي الذي يستهدف النساء والأطفال والمستشفيات والمدارس و يستخدم سلاح الجوع لكسر صمود وإرادة الشعب الفلسطيني والعمل على تصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير القسري.