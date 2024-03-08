صحفي اقصادي: تغير كامل في الخريطة الاستثمارية بمصر خلال شهور قليلة

قال محمد عز الدين الكاتب الصحفي المتخصص في شئون الاقتصاد إن الاستثمار الأجنبي ليس مجرد شكل من أشكال زيادة الدخل، مشيدا بحرص القيادة السياسية على استكمال كافة الأمور المتعلقة بترتيب الاقتصاد المصري.



ولفت عز الدين خلال لقائه ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، إلى أن هناك مصادر رئيسية للدخل منها قناة السويس وتحويلات المصريين والسياحة، مؤكدا أن الاستثمار الأجنبي "قفز قفزة كبيرة جدا" وفي هذه المرحلة بعد إكتمال إنشاء البناء التحتي اللاقتصاد المصري وتهيئة الظروف سواء من الانشاءات او البناء التشريعي.

مصر أصبحت مصر سوق جاذبة حقيقية

واشار المتخصص في شئون الاقتصاد ألى أن البنية التشريعية والجهوزية الكبيرة لإقامة واستضافة المشروعات بالإضافة إلى اعداد دراسات الجدوي الوافية وايضا الإجراءات المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي لموزانة سعر العملة وهذا غير تماما من المشهد ودخلت مصر في عصر جديد من المنافسة العالمية فأصبحت مصر سوق جاذبة حقيقية للاستثمار ويمكن حسابات الارباح والتحويلات والتكلفة الحقيقية.

وأضاف الكاتب الصحفي أان الفترة القادمة وخلال شهور قليلة قادمة سوف تشهد مصر تغير كامل والاستثمار الأجنبي سوف يكون له دور كبير جدا في دعم الاقتصاد وموزانه حال السوق على الرغم من التحديات الدولية الكبيرة.