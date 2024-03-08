سهر الدماطي: توحيد سعر الصرف يأتي لكبح جماح التضخم

رأت سهر الدماطي نائب رئيس بنك مصر السابق أن التدفقات النقدية الكبيرة لمصر ماهي الا خطوة إيجابية جدا لان كافة الخطوات الاقتصادية التى تمت في اتخاذها لتحسين الوضع الاقتصادي في مصر وهذا كان بناءا على فكرة توحيد سعر الصرف واستقرار السعر في السوق النفطي، والعمل على كبح التضخم واتخاذ كافة الخطوات اللازمة من أجل الوصول الى كبح التضخم.

وأكدت الدماطي خلال مداخله هاتفية لبرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية إكسترا نيوز ان البنك المركزي بدأ تطبيق سعر صرف مرن وهذه خطوات مهمة جدا مشجعة للاستثمار والصناعة ومشجعة للتصدير.

وفرة العملة

ولفتت نائب رئيس بنك مصر السابق، الى أهمية تحسين موقف السندات والأذون لان هذا يشجع على الاستثمار في هذه الأدوات مما يؤدي الى وفرة العملة.

وكشفت أن ما يخص الاستثمار المباشر فأن الخطوات التى قامت بها الدولة المصرية هي أساسية لأن المستثمر الأجنبي يستطيع ان يحدد اقتصاديات مشروعه ويطمئن على نقوده ويسهل من توزيع أرباحها وبالتالي سوف يكون هناك اقبال على الاستثمار على الطروحات الموجودة والمشروعات التي يتم دراستها.