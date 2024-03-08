بعد قرار المركزي.. اعرف أسعار العملات الأجنبية اليوم

تغيرت أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، بعد قرار البنك المركزي بالسماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقا لآليات السوق.

وننشر خلال السطور التالية، حركة بيع وشراء العملات الأجنبية اليوم الجمعة 8 مارس 2024، وفقا لآخر تحديثات من البنك المركزي، وبنكي مصر والأهلي.

أسعار صرف العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الجمعة

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم الجمعة مسجلا 49.35 جنيه للشراء و 49.45 جنيه للبيع.

ووصل سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم إلى 53.63 جنيه للشراء و54.10 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم لنحو 62.79 جنيه للشراء و63.28 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم 55.91 جنيه للشراء 56.34جنيه للبيع .

أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر اليوم الجمعة

سجل سعر الدولار الأمريكي نحو 49.30 جنيه للشراء و 49.40 جنيه للبيع وفقا لآخر تحديث في بنك مصر

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم نحو 53.58 جنيه للشراء و53.88 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم نحو 62.72 جنيه للشراء و 63.06 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم 55.85 جنيه للشراء 56.22جنيه للبيع .

أسعار العملات في البنك المركزي اليوم الجمعة

وصل سعر الدولار الأمريكي وفقا لآخر تحديث في البنك المركزي لنحو 49.33 جنيه للشراء و 49.46 جنيه للبيع

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم نحو 53.75 جنيه للشراء و 53.90 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم 62.92 جنيه للشراء و63.11 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم 56.07 جنيه للشراء 56.25 جنيه للبيع.