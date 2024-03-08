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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مباراة عبد الله السعيد.. أحمد سليمان يفاجئ الزملكاوية بهذا التصريح

صدى البلد

تترقب جماهير وعشاق الكرة المصرية في شتى أنحاء العالم انطلاق القمة المنتظرة مساء اليوم الجمعة الموافق 8 مارس الحالي، في نهائي بطولة كأس مصر.

 يأتي هذا النهائي التاريخي الذي يُقام لأول مرة داخل المملكة العربية السعودية ليشهد تنافساً مثيراً بين الأهلي والزمالك.

وأكد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، خلال مشاركته في برنامج "اللعيب" مع مهيب عبدالهادي على قناة إم بي سي مصر، أن الزمالك لم يعد أضعف من الأهلي حالياً، مشيرا إلى أن الفريق الأبيض يمتلك الآن دكة بدلاء مميزة وذلك يعكس التطور الذي حدث فيه.

وأوضح سليمان أن لاعب الوسط عبد الله السعيد يعتبر لاعباً مميزاً، و خبرته وقدراته قد تمثل عاملا فارقا في المواجهات الكبيرة مثل نهائي كأس مصر.

 وأشار إلى أن السعيد يمتلك الخبرة الكافية لتغيير مجريات المباراة، سواء كبديل أو أساسي، وهو معروف بقدرته على التأثير في نتيجة المباريات بفضل خبرته الواسعة.

احمد سليمان المملكة العربية السعودية ام بي سي مصر بطولة كأس مصر برنامج اللعيب

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