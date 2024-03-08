افتتاح مكتب بريد وملعب وإنشاء 60 منزلا بدويا في رأس النقب

افتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء برفقة شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد المصري واللواء محمود نصار رئيس جهاز التعمير أول مكتب بريد في قرية رأس النقب بعد انضمامها لمحافظة جنوب سيناء بالإضافة لملعب خماسي كرة قدم نجيل صناعي علاوة ووضع حجر أساس إنشاء ٦٠ منزلا بدويا لأهالي رأس النقب بالمواصفات التي اقترحها السكان وذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد ٣٥ لذكري عودة طابا لحضن الوطن والعيد القومي لمحافظة جنوب سيناء وسط فرحة كبيرة من سكان رأس النقب لأول خدمات وتنمية حقيقية تدخل القرية.

وأكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أن هذه الخدمات كانت أحلاما لسكان رأس النقب وتم تحقيقها مشيرا إلى أنه سيتم توفير خزانات مياه وحفر آبار لإدخال النشاط الزراعي في قرية رأس النقب .

من جانبه قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن افتتاح مكتب بريد رأس النقب يأتي في إطار خطة الهيئة لتطوير ونمذجة مكاتبها المنتشرة على مستوى الجمهورية وتحويلها الى منافذ مطورة توفر كافة الخدمات الحكومة والبريدية والمالية المتكاملة التي يحتاجها المواطنين بصورة حضارية تليق بالمواطن المصري في جميع انحاء الجمهورية بالاعتماد علي احدث الأنظمة والحلول التكنولوجية المتطورة؛ وعاملين مدربين على أعلى مستوى احترافي لضمان جودة وكفاءة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا الي ان البريد المصري يمتلك اكثر من ٤٥٠٠ مكتب بريد بالإضافة إلى ٨٤ كشكًا بريديًا، منتشرين علي مستوي الجمهورية الي جانب ١٣٠ سيارة بريد متنقلة، يتم المناورة بها وتحريكها خلال فترات الذروة لتخفيف الزحام بمكاتب البريد، بهدف إحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لكي يحصل كل مواطن على كافة الخدمات بشكل لائقٍ وميسر".

جدير بالذكر أن عدد مكاتب البريد في منطقة بريد جنوب سيناء ٣٠ مكتب بريد تم تطوير ٢٨ مكتبًا، وجار تطوير ٢ مكتب بنسبة إنجاز تصل إلى ٩٤٪،كما أن مكتب بريد "رأس النقب" يقع على مساحة ١٥٠ مترًا مربعًا ومجهز بعدد ٥ شبابيك، ويؤدي المكتب جميع الخدمات الحكومية والبريدية والمالية المتكاملة مثل: صرف المعاشات، وخدمات الشهر العقاري، وسداد مخالفات المرور بالإضافة إلى الحسابات الجارية، والحوالات المحلية والدولية، وخدمات المراسلات والطرود، والبريد السريع، وكذلك سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز، وخدمات التوفير البريدية، وخدمة سداد فواتير التليفون الأرضي، ومزودة بأحدث أنظمة المراقبة وإنذار الحريق والسرقةو أجهزة ال"UPS".





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