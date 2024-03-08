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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مكثفة لمراقبة الأغذية بالدقهلية والمرور على 225 منشأة وإعدام منتجات فاسدة

حملات تفتيش
حملات تفتيش

شنت إدارة مراقبة الأغذية  بالدقهلية تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل مديرية الصحة للطب الوقائى بشن حملات تفتيشية على 225 منشأة تبين أن 57 منها دون ترخيص و تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وكشفت الدكتورة لبنى عابد مدير إدارة مراقبة الأغذية أن الحملات تمكنت من تحرير 167 محضراً و سحب 85 عينة  للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى  إعدام1005  كيلو من أغذية متنوعة و  200 لتر  عصائر  وألبان غير صالحة للإستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية.
وأكد مكين  استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.
 

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الحفاظ علي الصحة المعامل المركزية غير صالحة للاستهلاك غير صالحة للإستهلاك الآدمي منتجات غير صالحة مراقبة الأغذية مديرية الصحة للإستهلاك الآدمى

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