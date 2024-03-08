حملات مكثفة لمراقبة الأغذية بالدقهلية والمرور على 225 منشأة وإعدام منتجات فاسدة

شنت إدارة مراقبة الأغذية بالدقهلية تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل مديرية الصحة للطب الوقائى بشن حملات تفتيشية على 225 منشأة تبين أن 57 منها دون ترخيص و تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وكشفت الدكتورة لبنى عابد مدير إدارة مراقبة الأغذية أن الحملات تمكنت من تحرير 167 محضراً و سحب 85 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام1005 كيلو من أغذية متنوعة و 200 لتر عصائر وألبان غير صالحة للإستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية.

وأكد مكين استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.



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