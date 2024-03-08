البورصة تربح 125 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي

ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 125.7 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 2.124 تريليون جنيه، بنسبة نمو 6.3%.

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 8.07% ليغلق عند مستوى 31300.54 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 7223.93 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 10281.10 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 7.10% ليغلق عند مستوى 38801.38 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 9.35% ليغلق عند مستوى 7244.09 نقطة.

ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 338.1 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، في حين بلغت كمية التداول نحو 5.013 مليار ورقة منفذة على 869 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 370.1 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 6.691 مليار ورقة منفذة على 1.09 مليون عملية خلال الأسبوع الماضي، واستحوذت الأسهم على 11.04% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 88.96%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.