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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جوزيه مورينيو يصل الرياض لتحليل نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك

صدى البلد

وصل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي كان مديرًا فنيًا لنادي روما الإيطالي سابقًا، إلى مدينة الرياض قبل ساعات من انطلاق قمة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر على ملعب الأول بارك في السعودية. 

وذلك من أجل المشاركة في الاستديو التحليلي الخاص بمواجهة القطبين في هذا النهائي المهم.

نشرت صحيفة "الرياضية" السعودية خبر وصول جوزيه مورينيو إلى الأراضي السعودية للمشاركة في تحليل مباراة الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها على ملعب الأول بارك.

 وكان في استقبال المدرب البرتغالي المخضرم في مطار الرياض مسؤولو الاتحاد السعودي.

يلتقي اليوم الجمعة، الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، على أرض ملعب أول بارك في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

المنافسة تعد فرصة لكل فريق للفوز باللقب في حدث مبهر، يتضمن أداء فنياً للفنان عمرو دياب، وسط حضور نجوم من عالم الرياضة والفن.

الأهلي يتطلع للفوز باللقب للمرة الـ39 في تاريخه في كأس مصر، بينما يسعى الزمالك للتتويج باللقب للمرة الـ29.

 

تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وستُبث عبر قنوات أون تايم سبورت وإم بي سي مصر، مع التعليق المعتاد للمعلق مدحت شلبي.

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