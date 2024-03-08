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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

تعمل كموبايل منفصل.. ساعة رخيصة من Oppo ببطارية جبارة وشريحة eSIM

ساعة أوبو Oppo Watch
ساعة أوبو Oppo Watch X

أطلقت شركة أوبو الصينية، ساعة ذكية جديدة حصلت على مواصفات جيدة وستطرح بسعر منافس، والتي تتميز بالعديد من المواصفات أبرزها التصميم المقاوم للصدأ ودعم شريحة eSIM، مما يجعلها جهازا مستقلا لا تحتاج إلى ربطها بهاتف ذكي.

بحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، تتميز ساعة أوبو الجديدة Oppo Watch X، بدعم شريحة الاتصال الإلكترونية eSIM، وهي ميزة مخصصة للإصدار الصيني من الساعة الذي سيتم طرحه مقابل سعر حوالي 140 دولار (أي ما يعادل 6915 جنيها مصريا).

 

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مواصفات ساعة أوبو Oppo Watch X

يأتي الإصدار الصيني من Oppo Watch X، بسعر أرخص نظرا لأنها تعمل بنظام التشغيل ColorOS Watch المستند إلى AOSP، بينما يرتفع سعر النسخة العالمية من ساعة أوبو لأنها مزودة بنظام التشغيل Wear OS 4، والذي يتطلب من الشركة دفع أي رسوم ترخيص باهظة لشركة "جوجل".

وبصرف النظر عن الاختلافات في البرامج، تتمتع النسخة الصينية من Oppo Watch X، بنفس مواصفات الإصدار الدولي والتصميم الأنيق المصمم من الفولاذ المقاوم للصدأ.

Oppo Watch X

وتتميز ساعة أوبو Oppo Watch X، بمستشعرات لمراقبة الضغط والأكسجين في الدم ومعدل ضربات القلب على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى مستشعر القلب ومستشعر الأكسجين في الدم لمراقبة النوم، كما تدعم الساعة أكثر من 100 وضع للتمرين.

وتأتي ساعة أوبو Oppo Watch X، بشاشة دائرية الشكل من نوع AMOLED بقياس 1.43 بوصة، وبدقة 466×466 بكسل، تدعم معدل تحديث قدره 60 هرتز، ومعدل سطوع يصل إلى 1000 شمعة في المتر المربع.

وتعمل ساعة أوبو Oppo Watch X، بمعالج كوالكوم من نوع Snapdragon W5 Gen 1، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 2 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت.

Oppo Watch X

وتحتوي ساعة أوبو Oppo Watch X، على بطارية بقوة 500 مللي أمبير في الساعة، وتدعي الشركة أنها ستستمر في العمل لمدة 100 ساعة من الاستخدام في الوضع القياسي وما يصل إلى 12 يوما في وضع توفير الطاقة.

وتتميز ساعة أوبو Oppo Watch X، بشحن سريع VOOC Flash، بقدرة 7.5 وات، الذي يمكنه خلال 10 دقائق أن يوفر مقدار 24 ساعة من الاستخدام، وشحن البطارية بالكامل خلال 60 دقيقة.

ويتمتع هيكل ساعة أوبو Watch X، المصنوع من المعدن بوزن خفيفة يبلغ 80 جراما مع الأشرطة، كما أنه محمي بتصنيف IP68 ضد الماء والغبار، كما زودتها أوبو بالمعيار العسكري MIL-STD-810H للحماية من الصدمات.

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