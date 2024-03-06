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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سمارت ووتش الغلابة.. ساعة رخيصة بميزات رائعة تشبه Apple Watch

Itel Icon 2
Itel Icon 2

 أطلقت شركة آيتل Itel الصينية، ساعة ذكية جديدة تحت عنوان Icon 2، والتي تستهدف الأشخاص الذين يبحثون عن سمارت ووتش بميزات رائعة وأسعار معقولة.

مواصفات ساعة آيتل Itel Icon 2

تأتي الساعة الذكية Itel Icon 2 من آيتل، مع شاشة منحنية عالية الدقة بقياس 1.83 بوصة، تدعم معدل سطوع يبلغ 550 شمعة في المتر المربع، ومغطاة بزجاج منحني متين 2.5D، كما أنها تمتاز بتصميم مقاوم للماء والغبار وفقا لتصنيف IP68، مما يجعلها مناسبة للارتداء اليومي والرياضات المائية.

 

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وتتميز الساعة الذكية بأنها سهلة الاستخدام، تحتوي على تاج قابل للدوران لسهولة التنقل عبر وظائفها، وبالنسبة لأولئك المهتمين بمتابعة صحتهم ولياقتهم البدنية، توفر ساعة Icon 2 أكثر من 100 وضعا رياضيا، كما يمكنها مراقبة معدل ضربات القلب ومستويات SpO2 بشكل مستمر، كما أنها تتمتع بمزايا مراقبة النوم وتحتوي على ميزات صحية مخصصة للنسا، مما يجعله خيارا متعدد الاستخدامات لمجموعة واسعة من المستخدمين.

ساعة آيتل Itel Icon 2

وزودت آيتل ساعتها الذكية الجديدة Itel Icon 2، بتقنية Bluetooth v5.3، مما يضمن اتصالا سلسا وسريعا مع أجهزة أندرويد، كما يسمح بإجراء المكالمات والوصول السريع إلى جهات الاتصال، كما تأتي الساعة مزودة بميزات إضافية مثل أدوات التحكم في الكاميرا والموسيقى، مما يزيد من فائدتها كأداة تستخدم يوميا.

وتوفر الساعة الذكية عمر بطارية يصل إلى 30 يوما، كما تأتي مزودة بمساعد صوتي مدمج يعمل بالذكاء الاصطناعي.

وتتيح ساعة آيتل Icon 2 قدرا كبيرا من التخصيص مع أكثر من 150 وجها للساعة للاختيار من بينها، مما يضمن أن المستخدمين يمكنهم العثور على المظهر الذي يناسب أسلوبهم، كما إنها متوفرة في 3 ألوان هي: الأسود والأزرق والذهبي الوردي، وتأتي مع حزام إضافي، مما يوفر قيمة وتخصيصا أكبر.

وتتوفر الساعة الذكية Itel Icon 2 من آيتل للبيع في الهند مقابل سعر حوالي 1099 روبية هندية (أي ما يعادل 409 جنيها مصريا).

Itel Icon 2
ساعة أيتل Itel ساعة ذكية سمارت ووتش Itel Icon 2

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