أحمد بلال: جيلنا أفضل من الحالي.. ولاعبو الدوري يفتقدون الكواليتي



انتقد أحمد بلال، لاعب النادي الأهلي السابق، مستوى اللاعبين في الجيل الحالي من الكرة المصرية، مؤكدًا أن الفارق بينه وبين الأجيال السابقة كبير من حيث المهارة والإبداع داخل الملعب.



وقال بلال خلال ظهوره عبر شاشة قناة النهار:«الجيل الحالي كلهم شبه بعض، لا يوجد لاعب عبقري أو سابق لعصره، حتى أقل لاعب في جيلنا من حيث المهارة كان أفضل من العناصر الحالية».



وأضاف: «كواليتي اللاعبين تراجع بشكل ملحوظ، ومع ذلك نسمع عن أرقام مالية مبالغ فيها، ولاعبين يطلبون مئة مليون، في حين أنه من الصعب أن ترشح أي اسم حالي للاحتراف الأوروبي والتألق هناك».