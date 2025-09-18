أحمد بلال: ما يحدث للإسماعيلي "حرام".. ووجوده في منطقة الهبوط إهانة كبيرة

أكد أحمد بلال نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج بلس 90 على قناة النهار الفضائية، ان ما يحدث في النادي الإسماعيلي "حرام" وأيضا الاتحاد السكندري بات مرشحًا للهبوط أيضًا، مبديًا استيائه من أداء الفرق الشعبية مؤخرًا والتي تواجه خطرا كبيرا في ظل عدم وجود الإمكانيات الجيدة.

وقال بلال: جمهور الإسماعيلي "زعل مني كثيرا" وتلقيت رسائل غاضبة، ولكن ما ذكرته هو الحقيقة، ولو استمر أداء الفريق على هذا المنوال سيهبط بلا محالة، ومن الصعب الغاء الهبوط مجددًا، لأنه من الصعب ان نجد الدوري يصل لـ50 ناديًا.

وأضاف: تلقيت رسائل كثيرة من جمهور الإسماعيلي الغاضبين مني بعدما ذكرت أنه المرشح الأبرز للهبوط، لكن ما شاهدناه في الملعب يؤكد ذلك، والترتيب متراجع للغاية في الدوري، الإسماعيلي نادي كبير يمتلك جماهيرية كبيرة، والجمهور لن يتحمل ما يحدث، لابد من وقفة سريعة لانقاذ النادي.

وأكمل: لابد من إعلاء مصلحة الإسماعيلي على المصالح الشخصية، حتى يعود النادي مجددًا، وجود الدراويش في منطقة الهبوط "إهانة كبيرة".

وواصل: كذلك نادي الاتحاد لديه أزمات كبيرة، وخسر اليوم أمام كهربا الإسماعيلية، وأصبح الوضع صعب أيضا داخل زعيم الثغر.