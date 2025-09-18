قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
24 سبتمبر.. معارضة كروان مشاكل على حبسه سنتين بتهمة سب وقذف مذيعة شهيرة
برشلونة يفوز على نيوكاسل بثنائية بدوري أبطال أوروبا
في رحاب التاريخ .. "حتشبسوت" تستقبل ملك وملكة إسبانيا | صور
ما هى أدعية فك الكرب والهموم؟.. أمين الفتوى يجيب
مصطفى بكري يوجه رسالة شديدة اللهجة للكيان الصهـ.ـيوني.. ونتنياهو: نسيطر على 80% من قطاع غزة| أخبار التوك شو
سعر أقل عيار ذهب اليوم 19-9-2025
كل ما يحتاج فلوس يطبع.. حبس أخطر مزور للعملات في الجيزة
أكتر من 3.5 ألف فرصة.. تفاصيل وظائف وزارة العمل داخليا وبالخارج وكيفية التقديم
سفير مصر في نيروبي يلتقي بالمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة
سعر الذهب عيار 21 الآن الخميس 18 سبتمبر 2025
سفير مصر الجديد في مالابو يقدم أوراق اعتماده لرئيس جمهورية غينيا الاستوائية
برعاية الرئيس السيسي.. وزيرة التضامن تشهد افتتاح الملتقى الدولي التاسع لفنون ذوي الهمم "أولادنا"
أحمد بلال: ما يحدث للإسماعيلي "حرام".. ووجوده في منطقة الهبوط إهانة كبيرة

إسلام مقلد

أكد أحمد بلال نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج بلس 90 على قناة النهار الفضائية، ان ما يحدث في النادي الإسماعيلي "حرام" وأيضا الاتحاد السكندري بات مرشحًا للهبوط أيضًا، مبديًا استيائه من أداء الفرق الشعبية مؤخرًا والتي تواجه خطرا كبيرا في ظل عدم وجود الإمكانيات الجيدة.

وقال بلال: جمهور الإسماعيلي "زعل مني كثيرا" وتلقيت رسائل غاضبة، ولكن ما ذكرته هو الحقيقة، ولو استمر أداء الفريق على هذا المنوال سيهبط بلا محالة، ومن الصعب الغاء الهبوط مجددًا، لأنه من الصعب ان نجد الدوري يصل لـ50 ناديًا.

وأضاف: تلقيت رسائل كثيرة من جمهور الإسماعيلي الغاضبين مني بعدما ذكرت أنه المرشح الأبرز للهبوط، لكن ما شاهدناه في الملعب يؤكد ذلك، والترتيب متراجع للغاية في الدوري، الإسماعيلي نادي كبير يمتلك جماهيرية كبيرة، والجمهور لن يتحمل ما يحدث، لابد من وقفة سريعة لانقاذ النادي.

وأكمل: لابد من إعلاء مصلحة الإسماعيلي على المصالح الشخصية، حتى يعود النادي مجددًا، وجود الدراويش في منطقة الهبوط "إهانة كبيرة".

وواصل: كذلك نادي الاتحاد لديه أزمات كبيرة، وخسر اليوم أمام كهربا الإسماعيلية، وأصبح الوضع صعب أيضا داخل زعيم الثغر.

أحمد بلال النادي الإسماعيلي الإسماعيلي

