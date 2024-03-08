دعاء آخر جمعة في شعبان .. أحسِن استغلال هذه الساعات الطيبة

تحل علينا آخر جمعة في شعبان هذا الشهر المبارك الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، هنا مناسبتين عظيمتين الأولى وداع شهر شعبان، و كما ورد فإن يوم الجمعة فيه ساعة استجابة وشهر شعبان فيه ترفع الأعمال إلى الله فعلينا استغلال هذه الساعات الطيبة في الدعاء، ودعاء آخر جمعة في شهر شعبان تكون فيه الأرواح عطشى لاستقبال شهر رمضان ويتبقى أياما معدودات على قدوم أعظم أيام العام.

ونقول في دعاء آخر جمعة في شعبان اللهمّ يا أرحم الرّاحمين يا أكرم الأكرمين، أصلح لي شأني كلّه ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، اللهمّ اهدنا فيمن هديت، ودلّنا على الصّراط المستقيم، وأرشدنا إلى الطّريق القويم، يا رحمن يا رحيم.



- اللهمّ لا تدع لنا ذنبًا إلّا غفرته، ولا همًّا إلّا فرّجته، ولا حزنًا إلّا أذهبته، ولا حاجةً إلّا قضيتها، إنّك أنت على كلّ شيءٍ قدير، اللهمّ ارحمنا برحمتك، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين والمسلمات، وصلّ اللهمّ على سيّدنا محمّد وعلى آله واصحابه أجمعين.



-اللهم في الجمعة الأخيرة من شعبان نسألك أن تكتب لنا صيام رمضان، اللهم قنا شر أنفسنا واعزم لنا على أرشد أمرنا، اللهم اغفر لنا ما أسررنا وما أعلنا وما أخطأنا وما تعمدنا ما علمنا وما جهلنا.

-اللهمّ أعنا فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان، واجعلنا فيه من عتقائك من النيران يا ربّ العالمين. كذلك اللهم بارك لنا في الأيام المتبقية من شهر شعبان، وبلغنا شهر رمضان، وارزقنا صيامه إيماناً واحتساباً.



-اللهم مع انتهاء شهر شعبان المبارك نسألك أن تكون قد تقبلت منّا أعمالنا فيه، اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك فيه شكر نعمتك وحسن عبادتك في رمضان، ونسألك يا رب قلبًا صافيًا ولسانًا صادقًا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، وأنت علام الغيوب.

-اللهمّ في آخر جمعةٍ من شهر شعبان المبارك ندعوك ونرجوك، فأنت رجائنا، وأنت إلهنا لا إله إلا أنت سبحانك إنّا كنّا ظالمين.



- اللهمّ ارزقنا المغفرة والرّضا، واكتب لنا الأجر العظيم والكبير في الدّنيا والآخرة، اللهمّ ارحم ضعفنا وقلّة حيلتنا، وفرّج همّنا وغمّنا.



- اللهم نسألك باسمك الأعظم الّذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تستجيب دعوانا وألّا تردّنا خائبين، اللهمّ بلّغنا رمضان ونحن بصحّتنا وعافيتنا، واجعلنا ممّن يحيون ليله بالطّاعات ويصومون نهاره، اللهمّ اجعلنا فيه من الصّالحين ولا تجعلنا من الفاسدين، واكتب لنا العتق من النّار يا أكرم الأكرمين، آمين.



-اللهم اجعلنا الذين سامحتهم يوم الجمعة من شعبان فاغفر لهم واقبلهم ونهوا عنهم الرمي، وكتب لهم الجنة برحمتك ربك. كما نسألك يا الله أن تشفي كل المرضي. علاوة على ذلك ندعولك يا الله أن ترحم أمواتنا الذين ذهبوا إليك ونحن بحنين إليهم.

دعاء آخر يوم في شعبان

دعاء آخر يوم في شعبان في شهر شعبان نصح عدد من العلماء والفقهاء ألا نصوم يوم الشك أي آخر يوم في الشهر، قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم " لا تُقدِّموا رمضانَ بصومِ يومٍ ولا يومينِ، إلا أن يُوافقَ ذلك صومًا كان يصومُهُ أحدكم"، وفي هذا الأمر حكمة عظيمة أن الإنسان يستعد لرمضان بنفحاته وعباداته ولا يكون الصيام متصل من شهر لشهر، ونستقبله بقيام الليل والدعاء .



-ونقول في دعاء آخر يوم في شعبان أسأل الله العليّ العظيم، ربّ العرش العظيم، ربّ السّماوات والأرض وما بينهما، ربّ كلّ شيءٍ ومليكه، أن يكتب لنا في نهاية شهر شعبان المغفرة والتّوبة والصّلاح والهداية، وأن يبلّغنا شهر رمضان المبارك لا فاقدين ولا مفقودين، سالمين غانمين يا ربّ العالمين.



-اللهمّ اغفر لنا ذنوبنا، واستر لنا عيوبنا، واجعلنا في هذين الشّهرين الفضيلين من الصّوّامين القوّامين، الذّاكرين لك الشّاكرين، اللهمّ لا تحرمنا فيهما لذّة طاعتك، وحسن عبادتك، ولا تحرمنا السّعادة في الدّارين، يا أكرم الأكرمين أكرمنا بجنّتك، واسمع لدعائنا إنّك أنت السميع العليم.



-اللهم في آخر جمعة من شعبان ‏ارحم من يُحزننا فراقهم وتُبكينا ذِكراهم ونحن على ابواب رمضان ، واسكنهم الفردوس الأعلى من الجنة .



-اللهُـم في شعبان أجبُـر كسـر قلوبنَـا على فراقِ موتانا واجمعنَـا بهُـم فِـي الفردُوس الأعلىٰ مِـن الجنَّـة ولاتحرمنَـا الحرمـان الحقيقِـي يامـن لا يخيـب بـهِ الرجـاء بجاهك وعزتك وجلالك واجعلنا ممن عفوت عنهم وغفرت لهم ورضيت عنهم وحرمتهم على النار ، وكتبت لهم الجنه برحمتك يارب.

- اللهم لا هادي لمن أضللت، ولا معطى لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا باسط لما قبضت، ولا مقدم لما أخرت، ولا مؤخر لما قدمت".



- يا حي يا قيوم، يا نور يا قدوس، يا حي يا الله، يا رحمن اغفر لي الذنوب التي تحل النقم، واغفر لي الذنوب التي تُورث الندم، واغفر لي الذنوب التي تحبس القِسم.



-اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتِك العِصم، واغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لي الذنوب التي تُعجّل الفناء، واغفر لي الذنوب التي ترد الدعاء، واغفر لي الذنوب التي تمسك غيث السماء، واغفر لي الذنوب التي تُظلم الهواء، واغفر لي الذنوب التي تكشِف الغِطاء".



- اللهم ارفع عنا المعاناة وارفع هذا العذاب عن الأمة الإسلامية يا رب بلغنا رمضان لا ضائع ولا فات.



- اللهم اجعلنا الذين سامحتهم يوم الجمعة الماضي من شعبان فاغفر لهم واقبلهم ونهوا عنهم الرمي، وكتب لهم الجنة برحمتك ربك.

دعاء اخر شعبان واول رمضان

دعاء اخر شعبان واول رمضان مع دخول شهر رمضان، تزداد العزيمة وتكون الهمة عالية عند كل مسلم، علينا استغلال هذا النشاط الزائد والهمة الكبيرة في أن ننال ثواب كبير بالإكثار من الدعاء، وأن يكون هذا الشهر كله عبادة وطاعة وشكر لله على أن بلغنا شهر رمضان، وفي السطور التالية دعاء اخر شعبان واول رمضان

- نسألك يا الله أن تشرح الصدور، وتيسر الأمور، وتبلغنا رمضان في صحة وعافية.

- نسألك يا الله أن تشفي كل المرضي. نسألك يا الله أن ترحم أمواتنا الذين ذهبو إليك ونحن بحنين إليهم.

- نسألك يا الله أن تشرح الصدور، وتيسر الأمور، وتبلغنا رمضان في صحة وعافية.

- نسألك يا الله أن تبشرنا بالخيرات التي ننتظرها.

-اللهم يامن اليه ملجأ العباد في المهمات , واليه يفزع الخلق في الملمات , ياعالم الجهر والخفيات , يامن لا تخفى عليه خواطر الاوهام , وتصرف الخطرات , يا ربَّ الخلائق والبريات , يامن بيده ملكوت الارضين والسماوات , انت الله لا اله الا انت , امت اليك بـ لا اله الا انت , فيا لا اله الا انت , اجعلني في هذه الليله وصباحها ممن نظرت اليه فرحمته , وسمعت دعاءه واجبته , وعلمت استقالته فاقلته , وتجاوزت عن سالف خطيئته وعظيم جريرته .فقد استجرت بك من ذنوبي , ولجأت اليك في ستر عيوبي.

- ونقول أيضًا في دعاء اخر شعبان واول رمضان اللهم فجد عليا بكرمك وفضلك واحطط خطاياي بحلمك وعفوك وتغمدني فيما سلف من ليلتى وأقبل من صباحها بسابغ كرامتك , واجعلني فيها من اوليائك الذين اجتبيتهم لطاعتك , واخترتهم لعبادتك , وجعلتهم خالصتك وصفوتك .اللهم اجعلني ممن سعد جده , وتوفر من الخيرات حظه , واجعلني ممن سلم فنعم , وفاز فغنم , واكفني شر ما اسلفت , واعصمني من الازدياد في معصيتك , وحبب الي طاعتك ومايقربني منك ويزلفني عندك .

-سيدي اليك يلجأ الهارب ومنك يلتمس الطالب , وعلى كرمك يعوّل المستقيل التائب , ادبتَّ عبادك بالتكرم وأنت اكرم الاكرمين , وامرت بالعفو عبادك وانت الغفور الرحيم.

-اللهم فلا تحرمني ما رجوتُ من كرمك ولا تؤيسني من سايغ نعمك ولا تخيبني من جزيل قسمك فيما سبق من ليلتى وصباحها ويومها بأهل طاعتك , واجعلني في جنة من شرار بريتك.

-ربِّ ان لم أكن من أهل ذلك فأنت اهل الكرم والعفو والمغفره , وجد علي بما انت اهله لا بما استحقه , فقد حسن ظني بك , وتحقق رجائي لك , وعلقت نفسي بكرمك فأنت ارحم الراحمين واكرم الاكرمين.

-اللهم واخصصني من كرمك بجزيل قسمك واعوذ بعفوك من عقوبتك واغفر لي الذنب الذي يحبس عليا الخلق ويضيق عليا الرزق , حتى اقوم بصالح رضاك وانعم بجزيل عطائك , واسعد بسابغ نعمائك , فقد لذت بحرمك وتعرضت لكرمك , واستعذت بعفوك من عقوبتك , وبحلمك من غضبك , فجد بما سألتك واعط وامنح ما التمست منك ,فقد سألتك يا إلهى بذاتك وحرمة جنابك ولا شئ اعظم منك يا أكرم الأكرمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.