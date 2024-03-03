تفتتح وزارة الأوقاف في إطار إعمار بيوت الله (مبنى ومعنى) 59 مسجدًا قبل بداية شهر رمضان 1445هــ، منها 50 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و9 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7 / 2023 م حتى تاريخه ( 717 ) مسجدًا منها ( 569 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 148 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا.

الجمعة الأخيرة من شعبان.. الأوقاف تستقبل شهر رمضان بافتتاح 59 مسجدًا

وبلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 8 / 3 / 2024 م ( 11739 ) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (16) مليارًا و (475) مليون جنيه.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف المنيا

1. مسجد الإسلام ( موسى لصيق ) - إدمو - المنيا

2. مسجد الحرية – طوخ – دير مواس

3. مسجد القورة – بني عبيد – أبو قرقاص

4. مسجد الأنصاري – بني خيار – الخياري

5. مسجد التوحيد – صفط الخمار

6. مسجد عمر بن الخطاب – منشية بكير

مديرية أوقاف الإسماعيلية

7. مسجد السيدة زينب – ك 13 – القنطرة غرب

8. مسجد علي أمين – قرية الدواويس - القصاصين

9. مسجد الرحمن – قرية القرين الجديدة – التل الكبير

10. مسجد الفتاح – المستقبل – أبو صوير

11. مسجد الرحمة – القرين – التل الكبير

12. مسجد الشهيد محمد عبد العظيم – قرية أبو عاشور – التل الكبير

مديرية أوقاف بني سويف

13. المسجد الكبير – شرهي – مركز إهناسيا

14. المسجد البحري –أطواب–الواسطى

15. مسجد المدينة المنورة – الحي الأول – شرق النيل – بندر بني سويف

16. مسجد أبو بكر الصديق – بندر إهناسيا

17. مسجد النور – بياض العرب – بندر بني سويف

مديرية أوقاف البحيرة

18. مسجد بدران – قرية العمرية - مركز دمنهور

19. مسجد عزبة العرب البحري – مركز دمنهور

20. المسجد الشرقي – قرية كفر الحاجة – مركز إيتاي البارود

21. مسجد مصعب بن عمير – قرية قافلة – مركز أبو حمص

22. مسجد الدسنسي - قرية حفص – مركز دمنهور

مديرية أوقاف أسيوط

23. مسجد العوايد–البلايزة– أبو تيج

24. مسجد النور – نزلة باقور – أبو تيج

25. مسجد الفتاح العليم – عزبة الجبانة – نجع سبع - أسيوط

26. مسجد عبد المنعم سيف – كوم نجاشة - ديروط

مديرية أوقاف كفر الشيخ

27. مسجد عبد القادر مرزوق – قرية سيدي جامع – دسوق بحري

28. مسجد الحلمية الغربي – الحامول شرق

29. مسجد الزعويلي– شبراطو– قلين

30. مسجد النور – عزبة لاصيفر البلد – دسوق بحري

31. مسجد أبو دنيا – شباس الملح – دسوق بحري

32. مسجد عزبة البيطاوي– سنهور المدينة – دسوق قبلي

مديرية أوقاف الغربية

33. مسجد الرحمة – صفط تراب – المحلة ثان

مديرية أوقاف الجيزة

34. مسجد الرحمن – عزبة أبو عطية – العطف - العياط

35. مسجد التوفيق – عزبة البحاروة - العياط

36. مسجد القبلي – بولاق الدكرور

37. مسجد مصطفى محمود – المنطقة السياحية – 6 أكتوبر

38. مسجد العتيق – بيدف - العياط

39. مسجد الحسن والحسين – أبو رواش – كرداسة

40. مسجد الرحمة – عرب الحصار - الصف

41. مسجد الشهداء - العياط

42. مسجد أبو القاسم – السبيل – منشأة القناطر

43. مسجد الرحمن - أبو رجوان البحري - البدرشين

44. مسجد علي الشورى – الرهاوي – منشأة القناطر

مديرية أوقاف القليوبية

45. مسجد سيدي عبد الدايم - كفر طحوريا - شبين القناطر - شبين شرق

مديرية أوقاف الشرقية

46. مسجد نمر – عزبة نمر – م رضوان أبو كبير

مديرية أوقاف الفيوم

47. مسجد النور – بني صالح – مركز الفيوم

مديرية أوقاف الدقهلية

48. مسجد السلام – عزبة عبد الحكيم –السنبلاوين

مديرية أوقاف دمياط

49. مسجد الغزنوي – دمياط القديمة

مديرية أوقاف مطروح

50. مسجد عمر بن الخطاب – نجع الدهمان – الحمام

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف البحيرة

1. مسجد التوحيد – قرية كفر دمتيوه – مركز كوم حمادة

2. مسجد الرضوان – مدينة كوم حمادة

مديرية أوقاف أسيوط

3. مسجد المصطفى – سلام - أسيوط

مديرية أوقاف السويس

4. مسجد أبو بكر الصديق – بور توفيق – حي السويس

مديرية أوقاف الغربية

5. مسجد التقوى – كفر شبرا اليمن – زفتى

مديرية أوقاف سوهاج

6. مسجد الحق - الطليحات القبلية - جهينة

7. مسجد التقوى – قرية الحما – طما

مديرية أوقاف المنيا

8. مسجد الرحمن - سليم صائب - إدمو

مديرية أوقاف قنا

9. مسجد العمري - الشوينة - الجبلاو