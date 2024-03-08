سيف جروب القابضة توسع مشروعاتها فى الساحل الشمالى

قال خميس عمر رئيس مجلس إدارة شركة سيف جروب القابضة، إن الشركة تمتلك خبرة فى السوق المصرى منذ 28 عاما.

وقال خميس عمر خلال حواره مع برنامج "عقار مصر"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي طاهر حمدى، إن الشركة قامت بتسليم 26 مشروع كبير بينها مول تجارى بمنطقة غرب الإسكندرية.

الساحل الشمالى



وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة سيف جروب القابضة، أن مشروعات الشركة توسعت بشكل كبير وأنشأت عددا من المشاريع بالساحل الشمالى بمنطقة مراسى.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة سيف جروب القابضة، أن الشركة لا تقوم بتسويق أى مشروع إلى قبل تنفيذ 40% منه على أرض الواقع حفاظا على ثقة العملاء.